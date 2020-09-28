Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 33 077 724+326 312

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ перенес на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты "Мир". Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты "Мир" и уже ими пользуются. Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", - сказала Бакина.

По ее словам, регулятор полагает, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства.

Как сообщалось, в апреле ЦБ объявил, что не будет применять к российским банкам меры воздействия, если они до 1 октября 2020 года будут перечислять гражданам пенсию не на карты "Мир". По закону перечисление пенсий на карты других платежных систем должно было прекратиться с 1 июля. При этом сохраняется возможность получать выплаты наличными и другими способами, указанными в законе.

В апреле ЦБ объяснял продление срока перехода пенсионеров на карты "Мир" распространением COVID-19 и необходимостью ограничить передвижения граждан, особенно пенсионного возраста.

"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 г. после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

ЦБ РФ Мир

Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');