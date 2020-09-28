ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ перенес на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты "Мир". Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты "Мир" и уже ими пользуются. Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", - сказала Бакина.

По ее словам, регулятор полагает, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства.

Как сообщалось, в апреле ЦБ объявил, что не будет применять к российским банкам меры воздействия, если они до 1 октября 2020 года будут перечислять гражданам пенсию не на карты "Мир". По закону перечисление пенсий на карты других платежных систем должно было прекратиться с 1 июля. При этом сохраняется возможность получать выплаты наличными и другими способами, указанными в законе.

В апреле ЦБ объяснял продление срока перехода пенсионеров на карты "Мир" распространением COVID-19 и необходимостью ограничить передвижения граждан, особенно пенсионного возраста.

"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 г. после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".