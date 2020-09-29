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Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян

Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян
Совладелец НЛМК Владимир Лисин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В списке богатейших россиян Forbes Real Time (проект Forbes обновляется в режиме реального времени) сменился лидер. Теперь его возглавляет совладелец НЛМК Владимир Лисин. Издание оценивает его состояние в $22,6 млрд.

Отмечается, что акции Новолипецкого металлургического комбината стабильно растут.

Первую строчку в ежегодном рейтинге богатейших россиян занимал основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, который в списке Forbes Real Time оказался на втором месте ($22,3 млрд). Как поясняется в материале со ссылкой на экспертов, на акции "Норникеля" негативное влияние оказало грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Следом издание поставило семью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова ($21 млрд). В начале августа семья Керимова занимала первое место в списке Forbes Real Time благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".

Forbes Владимир Потанин НЛМК Владимир Лисин Норникель Сулейман Керимов

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