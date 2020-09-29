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Хуснуллин оценил вложения в строительство жилья в ближайшие 10 лет в 50 трлн руб.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Около 50 трлн рублей необходимо вложить в строительство жилья за 10 лет из разных источников финансирования, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Перед нами стоит задача максимально активировать сектор жилищного строительства. В ближайшие 10 лет ожидается около 50 трлн рублей вложений в этот сегмент. Для этого предполагается развивать все рыночные инструменты и механизмы", - сказал Хуснуллин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, одним из эффективных механизмов может стать поддержка ипотеки. "Опыт введения льготной ипотеки под 6,5% в этом году позволит нам достичь плановых годовых показателей, сейчас важно подумать о повышении доступности ипотеки в будущем", - отметил Хуснуллин.

По его словам, для поддержки отрасли необходимо выйти на объем выдачи около 2-3 млн ипотечных кредитов ежегодно.

"Кроме того, мы рассчитываем, что более эффективно будет работать система эскроу-счетов, что также позволит повысить объемы ввода жилья", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что конечная и главная задача, стоящая перед правительством, - повышение доступности жилья для граждан России. "Важно понимать, что жилищное строительство является драйвером развития территорий и запуска многих экономических процессов", - пояснил он.

Марат Хуснуллин

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