III квартал стал рекордным по числу и объему сделок M&A

Между тем в США намечается рекорд по объему размещения акций в рамках IPO и прямого листинга

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) восстанавливается после затишья на пике пандемии COVID-19, в результате третий квартал стал самым загруженным по числу крупных соглашений за три десятилетия.

По данным Refinitiv, совокупная стоимость 36 объявленных по всему миру сделок M&A на сумму свыше $5 млрд в июле-сентябре достигла $456 млрд. И число соглашений, и их суммарный объем являются рекордными за время ведения подобных расчетов.

"Темпы восстановления в августе и сентябре нас несколько удивили, - сказал соруководитель отдела M&A в JPMorgan Дирк Альберсмайер. - Это был потрясающий третий квартал с точки зрения восстановления".

Только в текущем месяце были заключены сделки по слияниям и поглощениям на сумму $391 млрд, что на 73% превышает показатель за тот же месяц прошлого года.

"Рынок M&A в основном бездействовал почти весь второй квартал, поэтому возник "отложенный спрос", - отмечает партнер юрфирмы Kirkland & Ellis Эрик Шиле, слова которого приводит Financial Times. По его мнению, это стало основной причиной резкого усиления активности летом.

"Есть чрезвычайно высокий интерес к качественным компаниям", - полагает глава отдела M&A региона EMEA в Citigroup Элисон Хардинг-Джонс. При этом наиболее сильно пострадавшие из-за пандемии компании используют подобные сделки для того, чтобы стать "крупнее, сильнее, более диверсифицированными", добавила она.

Активность в сфере M&A привела к росту комиссионного вознаграждения. Банки Уолл-стрит в третьем квартале получили рекордные $28 млрд от инвестиционного банкинга, в результате чего данный показатель с начала текущего года достиг $89 млрд.

Пять крупнейших банков Уолл-стрит получили комиссионное вознаграждение как минимум на 20% выше прошлогодних показателей, в том числе благодаря росту объемов размещения акций и спросу на кредитование со стороны компаний из-за кризиса.

"Если бы вы мне сказали в середине марта, что бизнес может работать так хорошо во время пандемии, я бы ни за что не поверил", - сказал соруководитель инвестиционного банкинга в Goldman Sachs Грег Лемкау.

Тем не менее, усиление активности летом не смогло компенсировать низкие результаты начала года. В январе-сентябре объем M&A составил $2,2 трлн - минимальный показатель для девяти месяцев с 2013 года.

В США намечается рекорд с начала нулевых

Объем размещения акций в рамках IPO и прямого листинга в США в июле-сентябре, вероятно, станет максимальным для этого квартала за последние двадцать лет, со времен эры дот-комов, сообщает The Wall Street Journal.

В том числе на текущую неделю запланированы 11 IPO.

Кроме того, в среду состоятся два масштабных выхода на открытый рынок путем прямого листинга. Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, может получить рыночную оценку примерно в $20 млрд, поставщик программного обеспечения Asana - более чем $5 млрд.

Всего в июле-сентябре были объявлены 81 IPO на сумму $28,5 млрд, заявил один из основателей и главный исполнительный директор Renaissance Capital Билл Смит. Это самый высокий показатель для третьих кварталов с 2000 года.

"Десять крупнейших IPO привлекли в совокупности $14,7 млрд, или 52% общего объема полученных средств, и включают в себя семь сделок более чем на $1 млрд - это рекорд", - сказал он.

Средний прирост котировок акций размещавшихся компаний по итогам дебютных торгов после IPO составил 39%, что является хорошим показателем.

Ожидается, что активность в сфере размещения акций останется на высоком уровне и в последние месяцы года. О намерениях провести листинг в ближайшее время заявили 99 компаний, что на 68% превышает показатель годом ранее.