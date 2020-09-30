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Минфин РФ запланировал на IV квартал размещение ОФЗ на 2 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в четвертом квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 2 трлн рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства.

Ежемесячно планируется проводить по четыре аукциона: 7, 14, 21 и 28 октября, 3, 11, 18 и 25 ноября, 2, 9, 16 и 23 декабря. В графике не учитываются возможные дополнительные выходные.

Будут предлагаться бумаги до 5 лет на 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет - на 1,4 трлн рублей и от 10 лет - на 500 млрд рублей.

План на третий квартал составлял 1 трлн рублей и был перевыполнен более чем на 200 млрд рублей.

В первом и втором кварталах Минфин намеревался разместить ОФЗ номинальным объемом по 600 млрд рублей. При этом в первом квартале объем размещения составил 501 млрд рублей, министерство в марте взяло паузу, обосновав ее наличием необходимых для исполнения бюджетных обязательств ресурсов и нежеланием давить на рынок. Во втором квартале было размещено бумаг на 1,098 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее оценивал возможный валовый объем внутренних заимствований в текущем году в объем 5-5,5 трлн рублей.

Минфин РФ

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