Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Россия с 1 октября отменяет временный запрет на импорт топлива

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Временный запрет на импорт топлива в РФ прекращает действие с 1 октября.

Запрет импорта нефтепродуктов был введен в силу со 2 июня. Он распространялся на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Не распространялся, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования.

Запрет на импорт нефтепродуктов летом 2020 года вводился в России впервые из-за падения спроса на энергоресурсы в связи с мерами по противодействию распространения пандемии. Решение о запрете импорта было принято с целью поддержки отечественных переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей. Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

Новости

Минфин РФ запланировал на IV квартал размещение ОФЗ на 2 трлн рублей

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%

Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%

Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Рубль взлетел на фоне ожиданий поддержки рынка валютными активами госкомпаний

Цены на нефть впервые с апреля завершают месяц в "минусе"

Цены на нефть впервые с апреля завершают месяц в "минусе"

III квартал стал рекордным по числу и объему сделок M&A

Госдума повысила в 3,5 раза НДПИ на металлы и минеральные удобрения

Госдума повысила в 3,5 раза НДПИ на металлы и минеральные удобрения
Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');