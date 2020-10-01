Россия с 1 октября отменяет временный запрет на импорт топлива

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Временный запрет на импорт топлива в РФ прекращает действие с 1 октября.

Запрет импорта нефтепродуктов был введен в силу со 2 июня. Он распространялся на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Не распространялся, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования.

Запрет на импорт нефтепродуктов летом 2020 года вводился в России впервые из-за падения спроса на энергоресурсы в связи с мерами по противодействию распространения пандемии. Решение о запрете импорта было принято с целью поддержки отечественных переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей. Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.