Жизненко и Москаленко консолидировали 99,6% регистратора "НРК - Р.О.С.Т."

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Два акционера крупнейшего российского регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т." Олег Жизненко и Александр Москаленко выкупили доли у двух других владельцев компании - Ивана Тырышкина и Олега Савченко, сообщили в пресс-службе регистратора.

"Иван Тырышкин и Олег Савченко предложили свои акции к выкупу, Олег Жизненко и Александр Москаленко приняли решение об их покупке", - заявил представитель регистратора "Интерфаксу".

Ранее о сделке сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на регистраторском рынке. По его сведениям, сделка состоялась в середине августа. Теперь "НРК-Р.О.С.Т. Холдинг" (в равных долях принадлежит Жизненко и Москаленко) владеет 83,46% акций регистратора, напрямую им принадлежит по 8,1%. Таким образом, их общая доля в компании составляет 99,6%.

Мажоритарные акционеры планируют выкупить у миноритариев, которых около 50 человек, оставшуюся долю в компании. Миноритарным акционерам направлены требования о выкупе. Цена одной акции в рамках процедуры squeeze out составляет 579 рублей. Таким образом, вся компания оценена в 427 млн рублей.

"НРК - Р.О.С.Т." является лидером рынка регистраторских услуг: предоставляет услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, сопровождению и реализации корпоративных действий акционерных обществ, взаимодействию с акционерами.

В декабре 2016 года группа инвесторов - Жизненко, Москаленко, Савченко и Тырышкин - в равных долях приобрели регистратор "Р.О.С.Т." у Millhouse Романа Абрамовича и образовали группу компаний "НРК - Р.О.С.Т." Сумма сделки не раскрывалась, но акционеры сообщали, что будут возвращать свои вложения в срок от двух до пяти лет.

Компания ведет более 10,3 тыс. реестров (это примерно 21% всего рынка). Выручка по итогам 2019 года составила 1,65 млрд рулей, чистая прибыль - 413 млн рублей.