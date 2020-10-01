Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 881 272+239 719

Жизненко и Москаленко консолидировали 99,6% регистратора "НРК - Р.О.С.Т."

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Два акционера крупнейшего российского регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т." Олег Жизненко и Александр Москаленко выкупили доли у двух других владельцев компании - Ивана Тырышкина и Олега Савченко, сообщили в пресс-службе регистратора.

"Иван Тырышкин и Олег Савченко предложили свои акции к выкупу, Олег Жизненко и Александр Москаленко приняли решение об их покупке", - заявил представитель регистратора "Интерфаксу".

Ранее о сделке сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на регистраторском рынке. По его сведениям, сделка состоялась в середине августа. Теперь "НРК-Р.О.С.Т. Холдинг" (в равных долях принадлежит Жизненко и Москаленко) владеет 83,46% акций регистратора, напрямую им принадлежит по 8,1%. Таким образом, их общая доля в компании составляет 99,6%.

Мажоритарные акционеры планируют выкупить у миноритариев, которых около 50 человек, оставшуюся долю в компании. Миноритарным акционерам направлены требования о выкупе. Цена одной акции в рамках процедуры squeeze out составляет 579 рублей. Таким образом, вся компания оценена в 427 млн рублей.

"НРК - Р.О.С.Т." является лидером рынка регистраторских услуг: предоставляет услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, сопровождению и реализации корпоративных действий акционерных обществ, взаимодействию с акционерами.

В декабре 2016 года группа инвесторов - Жизненко, Москаленко, Савченко и Тырышкин - в равных долях приобрели регистратор "Р.О.С.Т." у Millhouse Романа Абрамовича и образовали группу компаний "НРК - Р.О.С.Т." Сумма сделки не раскрывалась, но акционеры сообщали, что будут возвращать свои вложения в срок от двух до пяти лет.

Компания ведет более 10,3 тыс. реестров (это примерно 21% всего рынка). Выручка по итогам 2019 года составила 1,65 млрд рулей, чистая прибыль - 413 млн рублей.

НРК-Р.О.С.Т. Олег Жизненко Александр Москаленко Иван Тырышкин Олег Савченко

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Цены на нефть стабилизировались после скачка в среду

Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Минфин РФ запланировал на IV квартал размещение ОФЗ на 2 трлн рублей

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%

Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%
Экономический кризис

Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Рубль взлетел на фоне ожиданий поддержки рынка валютными активами госкомпаний

Цены на нефть впервые с апреля завершают месяц в "минусе"

Цены на нефть впервые с апреля завершают месяц в "минусе"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');