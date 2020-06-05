Замгендиректора крупной регистраторской компании задержан по обвинению в мошенничестве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержан замгендиректора одной из крупнейших в России регистраторских компаний "НРК Р.О.С.Т." Михаил Недельский. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила представитель Тверского суда Ольга Бондарева.

Следствие попросило арестовать Недельского, добавила она.

Обвинение связано с событиями 2012 года, когда Недельский был гендиректором регистраторского общества "Статус", рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией. Уголовное дело было возбуждено МВД в 2020 году. Если вина топ-менеджера будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей, сказал источник.

Из открытых источников следует, что Недельский с 2000 по 2017 год возглавлял АО "Регистраторское общество "Статус" в качестве генерального директора, а также входил в состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка, в состав Совета СРО Национальная финансовая ассоциация по регистраторской деятельности.

В НРК-Р.О.С.Т. он работает с ноября 2017 года и занимает должность заместителя генерального директора по развитию. Также Недельский является зампредом комитета пользователей услуг Национального расчетного депозитария.