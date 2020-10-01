ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ВТБ изменил условия ипотечного кредитования для клиентов с материнским капиталом, сообщила пресс-служба банка.

"Банк готов перечислить полную стоимость жилья продавцу, не дожидаясь перечисления средств из Пенсионного фонда. Понятно, что семьям с детьми порой сложно оформить кредит из-за определенных требований к стартовым накоплениям. Новое предложение будет особенно актуально для жителей регионов, где сумма маткапитала составляет как раз от 10-15% стоимости жилья", - прокомментировал изменения вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

На новых условиях можно будет оформить кредит на покупку жилья на первичном или вторичном рынке, если материнский капитал составит не менее 10% от стоимости объекта.

В 2020 году банк выдал уже 5000 кредитов с использованием материнского капитала.