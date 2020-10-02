"Русснефть" договорилась о реструктуризации кредита на $1,17 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Русснефть" подписала дополнительное соглашение по кредиту на $1,17 млрд с ВТБ (как агентом) и катарским банком CQUR (как кредитором), позволяющее продолжить в штатном режиме сотрудничество с кредитными организациями, сообщили журналистам в нефтекомпании.

Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту. "Русснефть" не указывает, на какой период было подписано соглашение, но ожидает до конца года подписание еще одного соглашения с банками о продлении новых условий.

"Русснефть" продолжит диалог с ВТБ и CQUR, который позволит компании значительно улучшить финансовые показатели на ближайшие 5 лет", - отметили в компании.

Источник, близкий к компании, пояснил, что "Русснефть" договорилась о грейс-периоде по кредиту (grace period, льготный период кредитования, когда происходит только обслуживание процентов - ИФ).

В конце августа международное рейтинговое агентство Moody's присвоило статус "ограниченный дефолт" (limited default, LD) рейтингу вероятности дефолта "Русснефти". Этот статус, поясняло Moody's, означает факт ограниченного дефолта, поскольку компания не произвела выплаты для погашения основной суммы долга в размере $46 млн по банковскому кредиту на сумму $1,172 млрд, которые должна была сделать в первом и во втором кварталах 2020 года, что следует из ее финансовой отчетности за первое полугодие.

Позже международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Русснефти" в иностранной валюте до "C" с "CCC+".

В 2015 году ВТБ открыл "Русснефти" кредит на $2,302 млрд (115,048 млрд рублей по курсу на дату получения) с первоначальным сроком погашения в марте 2023 года и фиксированной ставкой 8,3%. Кредитное соглашение несколько раз пересматривалось сторонами и в конце 2016 года было продлено до марта 2026 года, ставка в первые три месяца - LIBOR + 5,5% годовых. В декабре 2019 года было подписано очередное дополнительное соглашение, график погашения, валюта, процентная ставка и остальные существенные условия кредитного соглашения оставлены без изменений.

В марте 2020 года банк ВТБ уведомил "Русснефть", что он переуступил права требований по кредиту катарскому банку CQUR Bank (ВТБ является акционером с долей 19%). При этом основные условия кредитного соглашения остались без изменения. Кредит CQUR Bank LLC обеспечен залогом обыкновенных акций материнской компании, а также залогом долей участия и акций ряда компаний группы, принадлежащих материнской компании. Одновременно отдельные дочерние компании группы и прочие связанные лица выступают солидарными поручителями по обязательствам "Русснефти" перед кредитором.

В первом полугодии 2020 года "Русснефть" выплатила общую сумму процентов по указанному кредитному соглашению в размере 2,7 млрд рублей по курсу на дату оплаты ($36 млн). Погашение основного долга не проводилось, поскольку компания обсуждала реструктуризацию кредита с банком-кредитором, в том числе, возможность изменения графика погашения долга.

Сумма задолженности перед CQUR Bank LLC по основному долгу на конец первого полугодия 2020 года составляла 81,991 млрд рублей, или $1,172 млрд по курсу на дату отчетности, в том числе краткосрочная часть к погашению составляет $137 млн или 9,568 млрд рублей. Задолженность по процентам составляла 98,6 млн рублей ($1,4 млн по курсу на дату отчетности).