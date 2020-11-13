Источник сообщил, что Саид Гуцериев выйдет из совета директоров "Русснефти"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры "Русснефти" на внеочередном собрании 14 января изберут новый состав совета директоров, сообщила компания. Из совета выйдут совладелец группы "Сафмар" Саид Гуцериев и гендиректор группы Авет Миракян, сказал источник "Интерфакса", знакомый с планами компании.

Совет будет изменен в рамках оптимизации структуры корпоративного управления. В совет войдут менеджеры, которые непосредственно занимаются развитием нефтедобывающего блока группы.

Саид Гуцериев сосредоточится на стратегическом развитии "ФортеИнвеста", который он возглавляет, и розничной группы "М.Видео-Эльдорадо", рассказал собеседник агентства. Авет Миракян, по его словам, продолжит отвечать за развитие всех активов "Сафмара" в качестве гендиректора и члена совета директоров тех активов, где его компетенции будут более востребованы.

Не позднее 18 декабря пройдет дополнительное заседание совета директоров компании по подготовке к внеочередному собраннию акционеров.

Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 24 ноября.

Сейчас в совет директоров "Русснефти" входит 12 человек: основатель компании, председатель совета директоров Михаил Гуцериев, гендиректор АО "Финансовая группа "Сафмар" Авет Миракян, гендиректор "ФортеИнвеста" Саид Гуцериев, гендиректор "Нефтисы" Андрей Зарубин, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, Роберт Джейкоб Скидельски, экс-глава Счетной палаты, председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, глава представительства "Гленкор Интернешнл АГ" Яна Тихонова, заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян, сотрудница лондонского офиса Glencore Энн Виктория Нэш.

По последним данным, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ) - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через Belyrian Holdings Limited (12,05%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%) и АО "Ай Кью Джи Управление активами" (4,11%). В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Уставный капитал "Русснефти" в настоящее время составляет 196,22 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных номиналом 50 копеек каждая.