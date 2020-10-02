Х5 запланировала увеличить сеть магазинов до 20 тыс. в 2023 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, планирует увеличить количество магазинов до 20 тыс. в 2023 году, сообщается в презентации компании.

На конец июня под управлением компании было 17,025 тыс. магазинов, в том числе 16,096 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 867 супермаркетов "Перекресток".

Кроме того, X5 планирует открыть магазины на Дальнем Востоке. "До 2023 года мы продолжаем развитие на Восток и будем представлены во всех восьми федеральных округах, у нас будет более 20 тыс. магазинов", - сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман на конференции для партнеров "Диалог Х5-2020"

В настоящее время компания представлена в семи федеральных округах: Центральном (50% в структуре продаж за I полугодие 2020 года), Приволжском (18,8%), Северо-Западном (14,5%), Уральском (6,8%), Южном (6,1%), Сибирском (2,8%) и Северо-Кавказском (1%). Таким образом, в 2023 году к регионам присутствия ритейлера добавится восьмой федеральный округ - Дальневосточный.

В Сибирский регион Х5 вышла в 2016 году, открыв несколько магазинов "у дома" "Пятерочка" в Новосибирске. К концу первого полугодия 2020 года количество магазинов "Пятерочка" в регионе выросло до 791.