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Х5 запланировала увеличить сеть магазинов до 20 тыс. в 2023 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, планирует увеличить количество магазинов до 20 тыс. в 2023 году, сообщается в презентации компании.

На конец июня под управлением компании было 17,025 тыс. магазинов, в том числе 16,096 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 867 супермаркетов "Перекресток".

Кроме того, X5 планирует открыть магазины на Дальнем Востоке. "До 2023 года мы продолжаем развитие на Восток и будем представлены во всех восьми федеральных округах, у нас будет более 20 тыс. магазинов", - сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман на конференции для партнеров "Диалог Х5-2020"

В настоящее время компания представлена в семи федеральных округах: Центральном (50% в структуре продаж за I полугодие 2020 года), Приволжском (18,8%), Северо-Западном (14,5%), Уральском (6,8%), Южном (6,1%), Сибирском (2,8%) и Северо-Кавказском (1%). Таким образом, в 2023 году к регионам присутствия ритейлера добавится восьмой федеральный округ - Дальневосточный.

В Сибирский регион Х5 вышла в 2016 году, открыв несколько магазинов "у дома" "Пятерочка" в Новосибирске. К концу первого полугодия 2020 года количество магазинов "Пятерочка" в регионе выросло до 791.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель". В I квартале выручка ритейлера выросла на 15,6%, до 468,99 млрд рублей.

X5 Retail Group

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