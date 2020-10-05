Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов понедельника демонстрирует умеренный рост вслед за улучшением ситуации на мировых рынках капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2862,55 пункта (+0,36%), индекс РТС - 1154,32 пункта (+0,54%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%. При этом рубль укрепился в начале торгов понедельника до 77,9 руб./$1 против 78,2 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на МосБирже 2 октября.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "префы" Сбербанка (+0,9%), обыкновенные акции "Татнефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Московской биржи (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%).

Коронавирус у Трампа

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к росту способствует, прежде всего, позитивная конъюнктура мировых рынков капитала, в том на нефтяных площадках. В частности, европейские фондовые индикаторы выросли в начале торгов 2 октября в пределах 1% на новостях об улучшении состояния здоровья президента США Дональда Трампа, который в пятницу объявил о положительном тесте на COVID-19. Фьючерс на американский индекс S&P 500 утром 5 октября прибавляет 0,6%, что говорит об улучшении настроений на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне не оправдавших ожидания данных по рынку труда и новостей о том, что у Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. Новость усилила неопределенность в отношении выборов, это событие уже оказывает давление на рынок и вызывает опасения у трейдеров, которые пытаются оценить вероятные последствия.

Тест на коронавирусную инфекцию также сдал министр финансов США Стивен Мнучин, у него отрицательный результат, сообщила представитель американского Минфина Моника Кроули в твиттере. По ее словам, Мнучин сдает тесты каждый день и продолжит это делать. Взятые у вице-президента США Майка Пенса и его супруги анализы на коронавирус также дали отрицательный результат, сообщают американские СМИ.

Опубликованные 2 октября данные министерства труда США свидетельствуют, что количество рабочих мест в экономике страны в сентябре 2020 года увеличилось на 661 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,489 млн, а не на 1,371 млн, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в сентябре на 850 тыс., сообщает Trading Economics. Безработица в США в прошлом месяце упала до 7,9% с августовских 8,4% при ожидавшемся аналитиками снижении до 8,2%.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,23%, в том числе это обусловлено ослаблением курса иены к доллару США. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:57 по Москве вырос на 1,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 по московскому времени поднялся на 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подскочил на 2,4%.

В воскресенье, 4 октября, лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - процитировали Конли американские СМИ. Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть в понедельник растут после заметного снижения по итогам минувшей недели, когда Brent потеряла в цене примерно 8%, WTI - 7,4%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник составила $39,93 за баррель, что на 1,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 4,1% - до минимальных с 12 июня $39,27 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,76 за баррель, что на 1,92% выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы опустились в цене на 4,3% - до $37,05 за баррель.