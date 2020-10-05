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Минфин РФ увеличит с 7 октября продажу валюты в 2,3 раза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 октября по 6 ноября будет эквивалентен 126,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,8 млрд рублей, сообщило ведомство.

Месяцем ранее, с 7 сентября по 6 октября, объем продаж составлял 54 млрд рублей (таким образом этот показатель с 7 октября вырастет более чем в 2,3 раза), ежедневно по 2,5 млрд рублей, с 7 августа по 4 сентября продажи были на уровне 64,9 млрд рублей, ежедневные - по 3,1 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре в размере 76,6 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема этих доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября составило 50,3 млрд рублей.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей соответственно.

Минфин РФ ФНБ

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