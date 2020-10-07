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ФНБ в сентябре вырос более чем на 476 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13 трлн 733,05 млрд рублей, или 12,1% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $172,343 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 сентября он составлял 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд. Таким образом, за сентябрь его объем вырос на 476,35 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц выросли на 436 млрд рублей - с 8,910 трлн рублей, или $113,78 млрд (7,8% ВВП), до 9,346 трлн рублей, или $119,35 млрд (8,2% ВВП).

Минфин в сентябре реализовал часть средств фонда - $340,4 млн, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов - за 57,204 млрд рублей. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. Всего, как ранее сообщалось, в 2020 году на финансирование дефицита из ФНБ может быть направлено 342 млрд рублей.

ФНБ Минфин РФ

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