"Известия" узнали о возможном запуске оплате по биометрии в кафе и магазинах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу и голосу в магазинах и кафе, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года", - говорится в публикации со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Издание напоминает, что в первом чтении соответствующий законопроект одобрили в июле 2019 года, затем его рассмотрение приостановилось. Сейчас изображения лица и записи голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям (например, в части уточнения правил хранения и обработки данных) кредитным организациям и Ростелекому, который выступает оператором ЕБС (единая биометрическая система), будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил Аксаков в беседе с газетой.

Депутат также уточнил, что, в частности, в новой версии закона будут прописаны требования к любой собираемой биометрии, в том числе - во внутренние базы банков.

В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили изданию в компании. "Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг", - пишет газета.

Между тем опрошенные газетой эксперты считают, что хоть сервис и повысит скорость обслуживания и удобство, риски мошенничеств и утечек данных все равно пока отталкивают клиентов, пишут "Известия".