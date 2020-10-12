Рубль подешевел к доллару и евро в ожидании санкционных новостей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно развития темы антироссийских санкций и на фоне снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,84-77,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,89 руб./$1 (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,82 руб./EUR1 (+1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,28 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,59 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,37 копейки выше официального курса.

Санкции ЕС в связи с "делом Навального"

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании новостей относительно санкционной темы, так как в понедельник, 12 октября, состоится заседание совета министров иностранных дел стран Европейского союза, на котором будет обсуждаться вопрос санкций в отношении ряда граждан России в связи с "делом Навального".

"Есть предложение двух государств-членов (Франции и Германии - ИФ) о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением (Алексея - ИФ) Навального. Оно уже обсуждалось в рабочих группах Совета ЕС. У нас не хватает времени для оформления в понедельник юридического документа. Министры могут принять принципиальное политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и, может быть, организаций - ИФ) на этом заседании не будет", - сообщил журналистам на условии анонимности высокопоставленный источник ЕС.

Источник пояснил, что санкции, которые готовятся в связи с инцидентом с Навальным, отражают недопустимость применения отравляющего вещества, подпадающего под запрет международной конвенции как химическое оружие.

Позднее, 15-16 октября, эта тема будет обсуждаться на очередном саммите ЕС. Санкции в случае утверждения будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

Новый пакет мер поддержки экономики США

Трейдеры также продолжают следить за ходом обсуждения нового пакета мер поддержки экономики США. В пятницу, 9 октября, Белый дом увеличил размер своего предложения почти вдвое - до $1,8 трлн.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу в интервью Fox Business заявил, что президент одобрил пересмотренный пакет и выразил желание достичь соглашения с Конгрессом.

Однако в выходные и демократы из Палаты представителей, и республиканцы из Сената выступили против этого предложения, пишет CNBC. По словам спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, этого предложения "недостаточно для удовлетворения нужд семей".

В воскресенье, 11 октября, министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в письме членам Конгресса призвали принять закон, позволяющий распределить остаток средств, выделенных в рамках программы Paycheck Protection Program, покрывающей расходы бизнеса на выплату зарплат.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, продемонстрировав большой прирост по итогам минувшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник уменьшилась на 0,98% - до $42,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,06% - до $40,17 за баррель.

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI - на 9,6%.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября.

Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии 11 октября объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. баррелей в сутки.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы - до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.