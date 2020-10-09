Главы МИД стран Евросоюза 12 октября обсудят решение по инциденту с Навальным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС в Брюсселе 12 октября договорятся о совместном решении по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.

"Есть предложение Франции и Германии. Оно уже обсуждалось в рабочей группе Совета ЕС. Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и организаций) на этом заседании пока не будет", - сообщил источник.

Он добавил, что в будущий список, по которому в дальнейшем будет принято юридическое решение, могут войти физические и юридические лица.

По данным Le Monde, руководство Франции и Германии подготовили предложения по санкциям ЕС и включили в санкционный список девять российских чиновников - сотрудников администрации президента и силовых структур. Также в списке оказался Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Сначала он попал в омскую больницу, а затем был перевезен на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты пришли к выводу, что Навального отравили ядом из группы "Новичок", эксперты ОЗХО подтвердили эти данные.

В России считают возможные санкции безосновательными.