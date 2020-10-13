ВТБ в рамках сделки репо заложил 15,5% акций девелопера ПИК

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в рамках сделки репо заложил 15,5% акций группы компаний ПИК, свидетельствуют материалы банка. Доля ВТБ в капитале компании снизилась с 23,05% до 7,57%, сделка прошла 12 октября.

"Никаких стратегических решений в отношении пакета акций ПАО ГК "ПИК" банк не принимал. Передача акций на короткий срок произошла в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у группы ВТБ 23%. В свободном обращении находится 17,6% акций компании.

ВТБ в 2015 году приобрел 7,57% квазиказначейских акций "ПИКа", аккумулированных в рамках делистинга компании с Лондонской биржи. В 2017 году банк увеличил долю владения в капитале девелопера до 23%, выкупив акции у Гордеева. На тот момент рыночная стоимость приобретенного пакета в 15,5% акций оценивалась примерно в 38 млрд рублей.