Перспективы нового iPhone с 5G вызвали разногласия среди экспертов

Для жителей РФ сеть 5G пока недоступна; операторы просят для нее наиболее перспективные частоты, которые сейчас используют силовики

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc на презентации во вторник представит новую модель iPhone с поддержкой 5G, который уже вызвал большие ожидания, несмотря на сомнения по поводу практической значимости технологии для потребителей, пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что пользователи iPhone захотят приобрести новый смартфон, поскольку 5G открывает перспективы более быстрого интернета.

По мнению аналитиков, волна спроса на новый iPhone может быть сравнима со скачками, случившимися в 2014 году, когда Apple представила смартфон с широким экраном и смогла продать рекордное число устройств, и в 2017 году, когда компания выпустила модель с функцией распознавания лиц и получила рекордную выручку.

Некоторые инвесторы надеются, что презентация вызовет существенный рост спроса, наблюдавшийся в первые годы после выпуска iPhone, когда каждое обновление модели обещало технологические прорывы и новые незаменимые функции.

По прогнозу аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса, выход нового смартфона позволит побить рекорд продаж iPhone в 2015 году, когда после выпуска широкоэкранного iPhone 6 Plus они составили 231 млн устройств. Тогда скачок продаж за 12 месяцев после выхода смартфона составил 52% по сравнению с предыдущим годом.

"С 2014 года выходы новых iPhone воспринимались скорее как рябь, а не волна", - отметил Дэниел Морган из Synovus Trust Co.

Однако, как отмечает WSJ, неясно, насколько потребители нуждаются в быстром интернете на смартфонах в условиях пандемии, когда миллионы людей из-за перехода на дистанционную работу стали больше пользоваться домашним интернетом.

Пользователи до сих пор не до конца понимают перспективы технологии 5G. Производителям смартфонов, включая южнокорейскую Samsung Electronics Co., которая уже больше года продает смартфоны с поддержкой 5G, только предстоит представить применение этой технологии, которое докажет, что за нее стоит платить.

"Samsung перестарался со смартфоном 5G и ничего не получил за проделанную работу", - считает основатель BayStreet Research Клиф Мальдонадо, который сомневается, что продажи новой модели iPhone достигнут уровня iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Хотя поставки iPhone до сих пор не смогли превзойти показатели 2015 финансового года, глава Apple Тим Кук пытался компенсировать спад за счет более дорогих моделей, включая iPhone X, представленный в сентябре 2017 года по цене в почти $1000. Это позволило повысить выручку на 18% по сравнению с предыдущим годом, однако продажи выросли лишь на 1 млн устройств - до 218 млн.

Аналитики ожидают, что выручка Apple от продаж iPhone за финансовый год, который начался 1 октября, увеличится на 15% - до $160 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, не ожидают, что показатель сможет превзойти рекорд, зафиксированный в финансовом году, завершившемся 29 сентября 2018 года, после выхода iPhone X.

Развитие 5G в России

Обладатели новой модели iPhone в России пока не смогут воспользоваться ее возможностями в полной мере, так как сеть 5G, которая работает в десятках стран мира, для пользователей в РФ пока не доступна.

Вопрос о развертывании 5G в России обсуждается уже несколько лет. Впервые на уровне правительства концепция строительства и запуска 5G была задокументирована в 2017 году в госпрограмме "Цифровая экономика РФ", которая в дальнейшем была трансформирована в национальную программу. Согласно документу, технология должна быть внедрена до конца 2021 года.

Однако на данный момент сценарий развития 5G в России не утвержден даже на концептуальном уровне. Основная причина заключается в отсутствии договоренностей по выделению частот мобильным операторам. Телеком-отрасль настаивает на выделении наиболее перспективного диапазона частот для 5G - 3,4-3,8 ГГц, но в России этот диапазон активно используется силовыми ведомствами, и переговоры Минцифры с силовиками по его расчистке не дали никаких результатов.

В качестве альтернативы Минцифры предлагает операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. Для этого крупнейшие игроки отрасли - "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" - заявили о намерении создать совместное предприятие с равными акционерными долями для расчистки спектра.

Несмотря на это, телеком-отрасль предупреждает, что инвестиции на работу с этими диапазонами будут значительно выше из-за отсутствия большого выбора оборудования.

Первым оператором с лицензией на 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц стал МТС.