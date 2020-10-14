Минфин РФ установил новый рекорд размещения ОФЗ на одном аукционе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 14 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на первом из двух запланированных аукционов бумаги на сумму 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей.

Таким образом, Минфин побил предыдущий абсолютный рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный неделей ранее (7 октября), когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на общую сумму 345,73 млрд рублей по номиналу (17,3% квартального плана) при спросе 368 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе 7 октября составил 315,73 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 14 октября, Минфин предлагал ОФЗ-ПК серии 29017 с погашением 25 августа 2032 года в рамках доступного остатка, который составлял 450 млрд рублей (это новый выпуск облигаций, об их эмиссии в объеме до 450 млрд рублей по номиналу Минфин РФ объявил 12 октября). После аукциона доступный остаток данных бумаг сократился до 99,37 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 94,2305% от номинала. Таким образом, Минфину для привлечения значительного объема ресурсов пришлось продать облигации со значительным ценовым дисконтом, предоставив инвесторам заметную премию в доходности.

В результате, всего за три состоявшихся с начала IV квартала аукциона ведомство привлекло почти 696,36 млрд рублей, или 34,8% квартального плана.

Согласно графику аукционов, размещенному на сайте Минфина РФ, ведомство в IV квартале 2020 года планирует разместить ОФЗ номинальным объемом 2 трлн рублей (рекордная сумма планового размещения). Ежемесячно планируется проводить по четыре аукциона: 7, 14, 21 и 28 октября, 3, 11, 18 и 25 ноября, 2, 9, 16 и 23 декабря. Традиционно основная часть плана заимствований приходится на среднесрочные выпуски со сроком погашения 5-10 лет, Минфин собирается за счет этих бумаг привлечь 70% от общей суммы (1,4 трлн рублей). Желаемый объем размещения "длинных" облигаций (свыше 10 лет) составляет 500 млрд рублей, или 25% от суммарного, "короткие" выпуски должны обеспечить лишь 100 млрд рублей. Это довольно агрессивный план, предполагающий существенное увеличение по сравнению с III кварталом 2020 года.

В III квартале Минфин занял почти 1,238 трлн рублей, перевыполнив квартальный план, который был установлен в размере 1 трлн рублей. При этом из общей суммы привлеченных средств около 1 трлн рублей (80,8%) пришлось на бумаги с плавающей ставкой. Во II квартале Минфин разместил ОФЗ на сумму 1,098 трлн рублей, в I квартале объем размещения составил всего 501 млрд рублей (министерство в марте взяло паузу, обосновав ее наличием необходимых для исполнения бюджетных обязательств ресурсов и нежеланием давить на рынок). Плановые показатели Минфина на I и II квартал составляли по 600 млрд рублей размещений в номинальном выражении.