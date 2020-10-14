Вопрос переноса акциза на топливо с НПЗ на заправки снят с повестки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вопрос переноса уплаты акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправки снят с повестки, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего ТЭК.

"Данный вопрос прорабатывался в рамках поручения президента РФ. На данный момент он снят с повестки", - заявили в аппарате.

Тема переноса уплаты акциза с НПЗ (как сейчас) на АЗС обсуждается в нефтяной отрасли уже много лет. Просьбы ввести такую меру периодически поступали от нефтяников. Против этой идеи был Минфин. В ведомстве напоминали, что в 2003-2006 годах такой порядок расчетов уже приводил к негативным последствиям.

"Значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов. Увеличились случаи уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование потребовались дополнительные затраты бюджетных средств, что в текущей ситуации особенно критично", - обращали внимание на последствия такого шага в министерстве.

В Минфине отмечали, что кредитный риск АЗС несопоставимо выше, чем НПЗ: "это означает, что передача акциза на АЗС неминуемо приведет к снижению собираемости за счет роста недоимки по налогу".

В очередной раз вариант переноса уплаты акциза на топливо с НПЗ на АЗС ведомствам было поручено проработать после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года.