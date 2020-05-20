"Ъ" узнал об итогах апрельского совещания у Путина о влиянии коронавируса на ТЭК

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительству поручено до 15 июня создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект поручений президента РФ по итогам совещания о влиянии коронавируса на ТЭК от 29 апреля.

Издание отмечает, что документ еще не подписан президентом, но находится на финальной стадии согласования. Предполагается, что банки должны будут профинансировать бурение, а нефтекомпании получат право выкупить эти скважины в будущем.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ изучает вопрос поддержки нефтесервисных компаний, которые находятся под угрозой сокращения деятельности. Поддержка может оказываться путем заказа бурения за счет государства на месторождениях, представляющих интерес для нефтяных компаний.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, развивая тему, говорил, что формирование фонда незаконченных скважин - это создание мощностей, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на дополнительные объемы нефти.

Крупные нефтяные компании могут включить в список системообразующих предприятий

Кроме того, власти до 15 июня подумают о включении в перечень системообразующих предприятий нефтесервисных компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб.

Как отмечает газета, согласно проекту протокола, "нефтяников не будут наказывать за недостижение проектных уровней добычи в связи со сделкой ОПЕК+, возобновившейся с 1 мая".

Также формализованы в виде поручений временные меры по запрету на импорт топлива и снижению нормативов его биржевых продаж.

Вопрос переноса уплаты акциза на топливо с НПЗ на заправки

Нефтекомпании же вновь подняли вопрос о переносе уплаты акциза на топливо с НПЗ на заправки, но Минфин выступает категорически против. Минфину и Минэнерго будет поручено проработать вопрос до 15 июня.

По словам двух источников "Коммерсанта", инициатором возрождения этой идеи была "Роснефть", но и другие нефтекомпании с ней солидарны. В Минфине же напомнили, что в 2003-2006 годах такой порядок расчетов уже приводил к негативным последствиям.

"Значительно усложнилось администрирование акцизов, так как количество налогоплательщиков существенно увеличилось, что стало дополнительной нагрузкой для налоговых органов. Увеличились случаи уклонения от уплаты акцизов, а на администрирование потребовались дополнительные затраты бюджетных средств, что в текущей ситуации особенно критично", - сказал собеседник "Ъ" в ведомстве.

В Минфине отмечают, что кредитный риск у заправок несопоставимо выше, чем у НПЗ: "это означает, что передача акциза на АЗС неминуемо приведет к снижению собираемости за счет роста недоимки по налогу".