Нефтяные цены перешли к уверенному росту

Brent - $43,18 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали уверенно повышаться в ходе торгов в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $43,18 за баррель, что на $0,73 (1,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,79 (1,97%) - до $40,99 за баррель.

Ситуация на мировых нефтяных рынках традиционно находится среди вопросов, обсуждаемых на высоком уровне между Россией и Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

Страны ОПЕК+ остаются привержены обязательствам по сокращению добычи, отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"И Россия, и Саудовская Аравия подтвердили эту приверженность в недавних заявлениях, и ожидается, что группа в целом сохранит рекордные уровни сокращения в 2021 году", - приводит его слова MarketWatch.

Тем временем во многих крупных экономиках наблюдается рост числа заражений коронавирусом, говорят эксперты AxiCorp.

"Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности", - сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свой прогноз нефтяного спроса на текущий год, несмотря на вторую волну коронавируса. Агентство ожидает, что спрос по итогам 2020 года составит 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. МЭА прогнозирует, что в 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн б/с - до 97,2 млн б/с.

МЭА отмечает, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 103%. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК - на 99%.

Мировые поставки нефти упали до 91,1 млн б/с в сентябре после сокращения добычи в ОАЭ и сокращения добычи в Северном море и Бразилии. Снижение более чем компенсировало восстановление добычи в США после прекращения ураганов в августе, в результате чего мировая добыча в сентябре снизилась на 0,6 млн б/с по сравнению с августом и на 8,7 млн б/с год к году.

ОПЕК, в свою очередь, в октябрьском отчете прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.