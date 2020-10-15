Доллар подорожал на 28,5 копейки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг рубль дешевеет к доллару и евро в начале торгов на "Московской бирже" на слабеющих надеждах на утверждение программы стимулов в США и в ожидании публикации нового санкционного списка.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,83-77,97 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 28,5 копейки, до 77,92 рубля. Евро подорожал на 25,25 копейки, до 91,45 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 27,05 копейки к уровню закрытия среды, до 84,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,91 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 74,6 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с мировых рынков и в ожидании новостей относительно санкций.

В "Официальном журнале" Евросоюза в четверг будет опубликовано постановление Совета ЕС о введении санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, который в ЕС расценивают как попытку убийства. В среду Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал соответствующий санкционный список, но не сообщил число и специфику объектов санкций. Эти данные станут известны после официальной публикации.

После публикации в "Официальном журнале" ЕС санкции вступят в силу. Речь идет о запрете на въезд в Европейский союз и замораживании банковских активов.

В среду журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственный источник сообщил в твиттере, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в свою очередь также в среду заявил, что санкции в связи с отравлением Навального могут коснуться, в том числе, разработчиков "Новичка".

Газета The New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что под санкции попадут первый замруководителя администрации презпидента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также, по данным газеты, санкции грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Трейдеры продолжают следить за обсуждением новых экономических стимулов в США. В среду министр финансов страны Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов. "В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются в четверг утром после уверенного роста по итогам предыдущего дня на данных о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% - до $43,24 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,24% - до $41,24 за баррель.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.