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Нефть подорожала на данных API о значительном снижении запасов в США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу существенного снижения запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве в четверг составила $43,35 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,87 (2,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,08 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,84 (2,1%).

Американский институт нефти (API) в среду, 14 октября, сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 по Москве.

В то же время, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии, пишет S&P Global Platts. Власти Франции в среду объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, который вступит в силу в субботу, 17 октября.

"Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов".

Brent WTI API США

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