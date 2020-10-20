ОПЕК+ пока не обсуждает план Б, подгоняя "двоечников" сдавать долги. Обобщение

Логотип ОПЕК Фото: Reuters

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на очередном ежемесячном заседании рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов", но не затрагивал вопросы возможного изменения параметров сделки.

Действуем пока по плану

Страны ОПЕК+ в апреле этого года договорились о рекордном сокращении добычи нефти в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Соглашение ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 9,7 млн б/с в мае-июне (позже было принято решение о продлении этих ограничений еще и на июль), с августа по декабрь 2020 года снижение согласовано на уровне 7,7 млн б/с. С начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с. Базовым уровнем для расчета корректировок является добыча нефти на октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, которые снижают добычу от уровня 11 млн б/с. Предполагается, что вопрос о продлении этого соглашения будет рассмотрен в декабре 2021 года.

Появившиеся признаки второй волны пандемии COVID-19 и завершение военных действий в Ливии, способствующее наращиванию добычи в стране, создали на рынке дополнительную неопределенность.

Министр энергетики России Александр Новак перед началом заседания отметил, что восстановление рынка и, в частности, спроса идет более медленными темпами, чем это ожидалось. "Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупность спроса на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - сказал российский министр.

По словам Новака, инвестиции в мировой топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году.

Однако несмотря на все неопределенности и информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась.

JMMC рассмотрел данные о добыче нефти за сентябрь и приветствовал положительные результаты в отношении общего уровня соответствия сделке в 102%, что считается самым высоким уровнем с мая 2020 года (без учета добровольной корректировки в июне 2020 года Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ). Также комитет рассмотрел рыночные перспективы на следующий год.

Активнее, активнее!

Помимо этого, JMMC подтвердил приверженность стран-участников достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсаций недосокращенных ранее объемов. По данным комитета, в сентябре страны компенсировали только 249 тыс. б/с из 2,3 млн б/с по состоянию на конец августа. При этом из общего объема страны не-ОПЕК должны дополнительно сократить около 800 тыс. б/с, ОПЕК - 1,5 млн б/с, из них Ирак - порядка 850 тыс. б/с, Нигерия - около 300 тыс. б/с, Габон и Ангола - порядка 150 тыс. б/с.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам-участникам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

"Ряд стран-участников пообещали нам, что приложат все усилия, чтобы компенсировать недосокращения добычи в октябре, в ноябре и декабре, чтобы выполнить все свои обязательства, в том числе компенсировать перепроизводство в сентябре и закрыть эту главу к новому году", - отметил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулязиз бен Сальман.

Саудовский министр выразил надежду, что страны-"двоечники" смогут компенсировать неполное сокращение до конца 2020 года.

По его мнению, действия стран-участников сделки должны быть предупреждающими, и ОПЕК+ будет пресекать все негативные тренды "в зародыше", поскольку ситуация на рынке энергоресурсов все еще неопределенная.

Из хороших новостей

Несмотря на то, что пока восстановление идет медленнее, чем ожидалось, глава Минэнерго РФ обратил внимание и на ряд позитивных факторов, влияющих на рынок: разработку вакцин от коронавируса и постепенное смягчение карантинных мер. "Все большее число стран начали заявлять о намерении выпустить вакцину против новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года. В России борьба с инфекцией продолжает набирать обороты, и 14 октября этого года была зарегистрирована вторая российская вакцина. Мы видим, что также ограничительные меры, которые ранее вводились в масштабном порядке, во многих странах сегодня носят более мягкий характер", - отметил Новак.

"Поэтому мы надеемся, что и появление третьей вакцины, которую мы тоже ждем в России, она поможет в целом, в том числе и в балансировке нефтяных рынков, потому что это в любом случае восстановление спроса, восстановление мобильности - когда меньше людей болеет, когда меньше принимается карантинных мер", - отметил он.

По словам министра, в настоящее время дефицит на мировом нефтяном рынке оценивается примерно в 1 млн б/с. "Это значит, что идет сокращение запасов, и это хорошо. Ситуация более-менее стабильная. Мы видим это и по стабильным ценам на нефть, и по балансу спроса и предложения", - сказал Новак.

По его словам, ожидания по темпам восстановления спроса на нефть пока не оправдались. Однако высокая дисциплина исполнения соглашения ОПЕК+ позитивно повлияла на ситуацию на рынке, в том числе на снижение мировых запасов нефти. "Объективно говоря, сейчас ситуация несколько отличается от оценок, которые были еще несколько месяцев назад. Было очень резкое восстановление спроса на мировых рынках - на нефть и нефтепродукты - если вы помните, он падал на 20-25 млн б/с, потом резко после того как отметились различные карантинные меры, которые вводили правительства в целях борьбы с COVID-19, спрос резко был восстановлен. Сейчас это восстановление стало более медленным", - сказал российский министр.

"Мы, конечно, рассчитывали на более быстрый темп восстановления. Хотя ситуация во многом зависит от того, что происходит сегодня с мировой экономикой, и с тем какие меры уже сегодня принимают меры различные страны, в связи с второй волной COVID-19. Мы видим, что страны не закрываются. На сегодняшний день авиасообщение, например, восстановилось до уровня почти 70%, которое было еще до основного кризиса. Это говорит о том, что продолжается мобильность, хотя и меньшими темпами относительно тех, которые могли бы быть. Что касается спроса на заправках, восстановление составило от 80 до 100% по разным регионам, компаниям", - рассказал министр.

Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ запланировано на 16 ноября, министерского мониторингового комитета - на 17 ноября.

"В декабре будет министерская встреча (стран ОПЕК+), она проходит раз в полгода. И поэтому для нас важно к министерской встрече на мониторинговом комитете подготовить предложения, подготовить анализ той работы, которая проведена странами в рамках ОПЕК+. У нас соглашение двухлетнее, оно действует до 1 мая 2022 года, поэтому нам важно и мониторить, и правильно прогнозировать, делать соответствующие оценки рынка", - заключил Новак.