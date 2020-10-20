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Песков не в курсе обвинения сотрудников "Аэрофлота" в контрабанде

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно, в чем именно обвиняют сотрудников "Аэрофлота", он полагает, что российская авиакомпания сама имеет возможность защищать свои интересы, сказал он на брифинге.

"И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", - добавил он.

Днем ранее стало известно, что Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк обвиняет действующих и бывших сотрудников "Аэрофлота" в контрабанде электронных устройств, в том числе Apple Watch, iPhone и iPad из США в Россию. По версии следствия, гаджеты перевозились без разрешения на экспорт, некоторые из них были крадеными. Общая стоимость вывезенных товаров превысила $50 млн.

Восемь россиян уже арестованы, еще двое остаются в розыске. При обыске у них нашли более $600 000 наличными и большое количество электронных устройств.

По итогам раследования Госдепартамент США отозвал у сотрудников "Аэрофлота" около 113 виз.

Аэрофлот США Нью-Йорк Apple Дмитрий Песков

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