Глава РСПП поспорил с Белоусовым о принципе дифференциации НДПИ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бизнес и чиновники пока не договорились о принципах дифференциации "рентного коэффициента" НДПИ, к которой предполагается перейти с 2022 года в рамках корректировки инициативы Минфина. Суть разногласия в том, что власти не готовы поступиться общей суммой сборов, которая уже заложена в проект бюджета на трехлетку, а бизнес полагает, что такой подход может нарушить экономику конкретных проектов.

С 1 января 2021 г. будет повышен НДПИ на добычу большинства твердых полезных ископаемых. Увеличивающий рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ вводится, в том числе, для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

В бюджет заложено поступление около 55 млрд руб. в 2021 г. и сопоставимых сумм в 2022-2023 гг. Бизнес встретил инициативу Минфина резко отрицательно, но не смог ей противостоять, добившись лишь обещания обсудить дифференциацию повышенного НДПИ на перспективу.

"Мы договорились, что общий уровень собираемости налогов не должен упасть, но дифференцировать их, более адекватно разложить по компаниям, по видам деятельности - это безусловно можно и нужно сделать", - напомнил позицию правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду на встрече президента Владимира Путина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Между тем, по словам главы РСПП Александра Шохина, бизнес расходится с правительством "по одному из ключевых моментов". "Правительство считает - дифференцируйте как хотите, только сумму в конце ту же самую нам дайте (поступлений в бюджет от увеличенного НДПИ - ИФ), а мы считаем, что это счетная вещь. И если мы, условно, дадим зрелым месторождениям, арктическим или прочим льготные коэффициенты и придется на кого-то увеличить до 4,5 или 5 (рентный коэффициент НДПИ, чтобы в итоге бюджет получил запланированную сумму - ИФ), и там инвестиционные проекты не будут биться, то такая дифференциация не будет частью бизнеса", - сказал Шохин журналистам после встречи.

"Поэтому мы должны найти такой способ, либо ввести это (дифференциацию - ИФ) после 2023 года или как минимум в 2023 году, когда бюджетный кризис не будет столь значительным, либо найти покрытие выпадающих доходов. Задача с точки зрения дифференциации нам понятна, а вот как выйти на требуемую величину (поступлений в бюджет - ИФ) - это более сложно, и частично это политическая задача", - отметил он.

"В весеннюю сессию попробуем дифференцировать этот коэффициент таким образом, чтобы он отражал реалии в добывающих отраслях, и с этим согласны все и в правительстве, и в администрации (президента - ИФ)", - заключил глава РСПП.

"Перед лицом своих товарищей"

Бизнес после появления и принятия в "ураганном" темпе инициативы введения коэффициента НДПИ предъявлял властям претензии за то, что с ним по сути не обсудили эту идею до ее принципиального одобрения. Минфин же, в свою очередь, считает, что диалог об увеличении фискальной нагрузки в предварительном режиме вести фактически бессмысленно, так как бизнес всегда будет против. Это противоречие стало предметом спора и в ходе встречи Путина с членами бюро правления РСПП.

Шохин, которому дал слово президент, спросил у Белоусова, возможны ли публичные механизмы наподобие оценки регулирующего воздействия (ОРВ) применительно к налогам. "Я хочу воспользоваться отсутствием Антона Германовича Силуанова, который всегда возражает (против ОРВ в налогах - ИФ), говоря о том, что бизнес никогда не согласится на корректировки налогов в сторону повышения", - сказал он.

"Как у Высоцкого в "Песне о вещем Олеге. "А вещий Олег свою линию гнул". Александр Николаевич, мы ж с вами это все обсуждаем. Но вы хотите ОРВ, хотите формализовать процедуру, чтобы потом нам все застопорить. Я понимаю. Но у нас выработан формат, мы все обсуждаем. Да, этот механизм не без огрехов. Сейчас мы учли опыт. Давайте не будем друг друга загонять в угол, пожалуйста", - парировал Белоусов.

"Хорошо, Андрей Рэмович, если перед лицом своих товарищей вы торжественно клянетесь больше без нас не принимать такие решения...", - начал Шохин.

"Мне остается только встать и как пионеру - "торжественно обещаю и клянусь. Ага", - перебил его Белоусов.

Путин не стал комментировать суть разногласий между правительством и бизнесом, отметив лишь, что "наверное, всегда нужно думать о том, как сделать механизмы (обсуждения - ИФ) более эффективными".

"Мы должны работать над более устойчивым механизмом консультаций, чтобы не было таких сюрпризов для бизнеса, которые потом приходится отыгрывать частично назад или корректировать таким образом, чтобы они были работающим механизмом. Понятно, что правительству не хочется налоговые инициативы и бюджетоемкие инициативы обсуждать с бизнесом в режиме оценки регулирующего воздействия, но мы договорились, что этот повод с рентным коэффициентом - хороший повод, чтобы впредь не допускать таких несогласованных на берегу решений", - так описал итоги диалога в беседе с журналистами глава РСПП.