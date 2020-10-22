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Рубль снизился к доллару и евро на фоне меньшего интереса инвесторов к риску

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения интереса инвесторов к риску и негативной динамики валют emerging markets.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 76,88-77,08 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,01 руб. (+28,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,25 руб. (+26,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,35 копейки к уровню закрытия среды, до 83,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,47 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,48 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на снижении интереса инвесторов к риску в условиях отсутствия новой информации о пакете стимулов для экономики США. Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США.

По слова Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа. "Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже подучила доступ к информации об избирателях", - сказал директор нацразведки.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в среду провели очередные переговоры по новому пакету мер поддержки экономики США. По словам пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэмилла, эти обсуждения приблизили стороны к подготовке законопроекта о стимулах.

В то же время республиканцы в среду выразили обеспокоенность по поводу объема обсуждаемого пакета стимулов, который составляет около $1,9 трлн, пишет Bloomberg.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов, сообщают зарубежные СМИ.

В миреBrent подешевела до $41,49 за баррельЧитать подробнее

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в четверг увеличилась на 0,05% - до $41,75 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3,3%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,2% - до $40,02 за баррель. Накануне они подешевели на 4%.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. баррелей в сутки - до минимальных с 12 июня 8,29 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

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