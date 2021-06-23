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Создателя антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Создателя антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме
Американский миллионер Джон Макафи. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Джон Макафи, создатель антивирусного программного обеспечения McAfee, был найден мертвым в испанской тюрьме, сообщил в среду агентству Associated Press правительственный чиновник.

За несколько часов до этого испанский суд вынес предварительное решение об экстрадиции магната в США, где его обвиняют в неуплате налогов.

Сотрудники службы безопасности тюрьмы в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) обнаружили тело магната в камере без признаков жизни. Медицинская бригада тюрьмы констатировала смерть Макафи, говорится в заявлении регионального каталонского правительства. Анонимный источник в правительстве подтвердил AP, что это был Макафи. По данным издания New York Post, Джон Макафи покончил с собой.

Прокуратура штата Теннесси обвинила 75-летнего Макафи в уклонении от уплаты налогов от доходов, полученных от продвижения криптовалют, а также от публичных выступлений и продажи прав на создание биографического документального фильма. В октябре 2020 года 75-летний Макафи был задержан в аэропорту Барселоны по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США в период с 2014 по 2018 год.

Испания Джон Макафи

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