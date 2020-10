МосБиржа 2 ноября допустит к торгам еще 20 иностранных бумаг

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа 2 ноября допустит к торгам 18 акций и две депозитарные расписки иностранных компаний, говорится в сообщении биржи.

В числе новых ценных бумаг - депозитарные расписки на акции крупнейших компаний Китая (Alibaba и Baidu), таким образом, биржа расширяет географию иностранных эмитентов, допущенных к торгам.

Речь идет о таких компаниях, как AbbVie Inc., Adobe Inc., Alibaba Group Holding Limited, American Airlines Group Inc., Baidu Inc., Biogen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Broadcom Inc., Cisco Systems, Inc., Electronic Arts Inc., FedEx Corporation, Ford Motor Company, General Electric Company, General Motors Company, HP Inc., Newmont Goldcorp Corporation, PayPal Holdings, Inc., Qualcomm Incorporated, Tesla, Inc. и Walmart Inc.

В результате число ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 40.

До конца 2020 года биржа планирует увеличить список торгуемых иностранных акций до более чем 50 бумаг. В дальнейшем биржа будет расширять перечень доступных акций, анализируя клиентский спрос, а также пожелания банков, брокерских и управляющих компаний.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США. Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.