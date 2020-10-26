ЦБ РФ увеличит дополнительную продажу валюты до 4 млрд рублей в день

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с понедельника начинает продавать валюту на 4 млрд рублей в день (в дополнение к регулярным операциям по бюджетному правилу) в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций Сбербанка и "Аэрофлота".

22 октября за счет средств ФНБ было приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

Конверсионные операции со средствами ФНБ в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств фонда, так и в иных целях, в частности, при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях.

"Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ "зеркалируются" Банком России на внутреннем валютном рынке. При этом в целях минимизации влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ Банк России принял решение ограничить объем ежедневной купли-продажи валюты в рамках таких операций эквивалентом 4,0 млрд рублей в день", - сообщил регулятор.

Банк России с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

ЦБ в рамках объявленного 19 марта 2020 года механизма осуществлял операции по продаже иностранной валюты, связанные со сделкой по реализации пакета акций Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже $25 за баррель. После 12 мая с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке эти операции не проводились.

Банк России осуществил взаимозачет объема продаж валюты в рамках сделки по Сбербанку с объемами покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж валюты. Остаток валюты, запланированный к продаже в октябре-декабре текущего года, составил 185,4 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля, по завершении упреждающих, которые стартовали 10 марта. До 12 мая среднедневной объем продаж составлял 3,5 млрд рублей, затем (с 13 мая по 4 июня) он был увеличен до 11,4 млрд рублей, потом последовательно снижался до 10,2 млрд рублей (с 5 июня по 7 июля), 5,7 млрд рублей (с 8 июля по 6 августа), 3,1 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября), 2,5 млрд рублей (с 7 сентября по 6 октября) и 5,8 млрд рублей (с 7 октября по 6 ноября).