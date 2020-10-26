Чистая прибыль Х5 в III квартале выросла в 5,3 раза

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль X5 Retail Group, крупнейшего в России ритейлера, в III квартале 2020 года выросла в 5,3 раза - до 11,949 млрд рублей с 2,238 млрд рублей годом ранее (по стандарту IAS 17), сообщила компания.

Результат Х5 в целом совпал с ожиданиями аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост чистой прибыли в 5,4 раза, до 12,054 млрд рублей.

EBITDA ритейлера в июле-сентябре возросла на 35,1%, до 38,702 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 8% против 6,8% годом ранее. Эти показатели оказались выше консенсус-прогноза (37,515 млрд рублей и 7,7%).

Выручка Х5 в III квартале увеличилась на 15,3%, до 486,641 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 18,1%, до 122,226 млрд рублей. Валовая маржа составила 25,1% против 24,5% годом ранее. Компания отметила, что рост ее валовой рентабельности был обусловлен снижением уровня потерь и более низкими инвестициями в цену.

Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов на амортизацию, обесценение, LTI и эффекта трансформации сети гипермаркетов "Карусель") сократились до 17,9% от выручки с 18,2% в III квартале 2019 года - в основном в связи со снижением затрат на персонал и аренду. Затраты на персонал (без учета начисления затрат по программе долгосрочного премирования и выплат на основе акций) сократились до 8% от выручки с 8,1% благодаря положительному эффекту операционного рычага, снижению текучести персонала и росту производительности труда. Расходы на аренду сократились до 5% с 5,1% от выручки, несмотря на рост доли арендованных площадей в портфеле недвижимости X5 до 80% с 79% на конец сентября 2019 года.

Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и выплат на основе акций составили 508 млн рублей (270 млн рублей годом ранее) с учетом достижения обеих целей в течение периода: сохранения лидерства по выручке и достижения лидерства с точки зрения мультипликатора EV/EBITDA относительно конкурентов, сообщила Х5.

Скорректированная EBITDA ритейлера (без учета расходов на LTI) в III квартале выросла на 31,1%, до 39,21 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 8,1% против 7,1% годом ранее.

Чистый операционный денежный поток Х5 вырос более чем в 10 раз - до 24,547 млрд рублей с 2,437 млрд рублей в III квартале прошлого года. Инвестиционный денежный поток сократился на 10,2%, до 20,659 млрд рублей.

Общий долг Х5 на конец сентября составил 228,291 млрд рублей (против 227,933 млрд рублей на конец декабря и 226,586 млрд рублей на конец сентября 2019 года). Чистый долг составил 216,619 млрд рублей (по сравнению с 209,331 млрд рублей и 215,719 млрд рублей соответственно). Коэффициент чистый долг / EBITDA снизился до 1,53х с 1,71х на конец года и 1,75х годом ранее.

Свободный денежный поток Х5 за девять месяцев 2020 года был положительным и составил 22,948 млрд рублей, чему способствовали сильные операционные результаты и высокая рентабельность, отметила компания.

Выручка Х5 за январь-сентябрь выросла на 14,6%, до 1 трлн 449,266 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 15,2%, до 361,153 млрд рублей, валовая маржа составила 24,9% против 24,8% годом ранее.

EBITDA ритейлера за девять месяцев возросла на 20%, до 112,514 млрд рублей, рентабельность EBITDA - до 7,8% с 7,4% за январь-сентябрь 2019 года. Скорректированная EBITDA повысилась на 18,8%, до 114,044 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7,9% против 7,6% годом ранее.

Чистая прибыль Х5 по итогам девяти месяцев выросла на 45,3%, до 36,399 млрд рублей.