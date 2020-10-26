Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Евро и доллар развернулись вниз и немного дешевеют на "осковской бирже в понедельник днем: евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября, доллар также торгуется вблизи уровней конца сентября.

Курс евро составил 89,98 руб./EUR1 в 16:54 МСК, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,12 руб./$1, подешевев на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,9 копейки - до 82,36 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро в ходе дневных торгов в связи со спросом на рублевую ликвидность за счет пика налоговых выплат октября и увеличения объема продажи валюты со стороны ЦБ Ф.