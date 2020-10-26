Рубль отыграл значительную часть потерь к доллару

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Доллар растерял почти весь рост первой половины дня и лишь слегка повышается, евро развернулся вниз и снижается на Московской бирже в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и несмотря на негативные сигналы с внешних рынков.

Курс доллара США составил 76,21 руб. в 19:00, что на 8,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 76,01 руб. впервые с 22 сентября. Евро стоил 90,05 руб., подорожав на 10,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 90 руб. впервые с 25 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,3 копейки - до 82,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после падения первой половины дня рубль развернулся вверх и демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро. При этом чуть ранее в ходе торгов рубль поднимался до максимальных отметок с конца сентября в обеих парах, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков. Спрос на рублевую ликвидность обусловлен пиком налогового периода октября (до конца недели компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ, налог на прибыль и акцизы), а также увеличением объема продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торги в понедельник начались с ослабления рубля против доллара США, что было обусловлено опасениями относительно задержки одобрения нового пакета стимулирующих мер со стороны американского правительства. "Долларовая корзина валют DXY оттолкнулась от своих минимумов последнего месяца. Ближе к закрытию торгов рубль начал резко укрепляться, а пара "доллар-рубль" опустилась до 76 руб./$1. На наш взгляд, причиной роста рубля стали налоговые выплаты со стороны российских компаний. Данные операции стали оказывать существенное влияние на валютный рынок, так как по сравнению со значениями месячной давности торговая активность на валютном рынке снизилась на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США", - подчеркивает Союнов.

Негативная динамика рынков обусловлена продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижением шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивым увеличением нефтедобычи в Ливии и слабыми данными европейской макроэкономической статистики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - заявила Пелоси.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя совета министров Италии, в стране с понедельника закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Режим чрезвычайного положения введен по решению правительства на всей территории Испании для противодействия распространению коронавируса. Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Тем временем, заболеваемость COVID-19 в США в минувшее воскресенье побила очередной рекорд - 85,317 тыс. новых случаев.

Кроме того, снижение интереса инвесторов к риску связано с очередным ухудшением американо-китайских отношений. Как сообщил на брифинге представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, Пекин решил ввести санкции против американских оборонных предприятий Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon из-за продажи американского оружия Тайваню.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Цены на нефть продолжают заметно снижаться вечером в понедельник на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 2,99% - до $40,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 3,16% - до $38,59 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. Баррелей в сутки.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн баррелей в сутки, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.

"Рубль, как и ожидалось, демонстрировал слабость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3130 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,51%, на неделю - до 4,53%, а на месяц остаются на уровне 4,56%. Рост краткосрочных ставок можно связать с налоговым периодом, который позволяет рублю удерживать удар нефти. Кроме того, в пятницу ЦБ РФ объявил об увеличении валютных продаж. В дополнение к реализации объемов по сделке от продажи Сбербанка ЦБ РФ будет продавать валюту из ФНБ в рамках покупки Минфином пакета акций из допэмиссии "Аэрофлота". Совокупный объем продаж будет составлять до 4 млрд рублей в день. Таким образом, власти обозначили свою низкую заинтересованность в слишком слабом рубле. Ранее мы писали о том, что условно крепкий курс рубля располагается ниже 64 за доллар, а вот значения условно слабого находятся выше 76 за американскую единицу. В случае успокоения нефтяного рынка рубль возобновит свое укрепление с целью закрепления ниже 76 за доллар и 90,0 за евро", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

ЦБ РФ с 19 по 21 октября продавал валюту на 8,6 млрд рублей в день, 22 октября - на 8,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

С понедельника, 26 октября, с учетом необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния на покупку акций "Аэрофлота", ЦБ РФ увеличил данный объем до 4 млрд рублей в день.

22 октября за счет средств ФНБ было приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 27 октября на 2,24 копейки, до 76,4443 руб., и поднял курс евро на 3,47 копейки, до 90,4489 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 1,84 копейки по отношению к пятнице и составил 76,4208 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 16,45 копейки и составил 76,2075 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 247,546 млн, из которых $694,622 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 552,924 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,03 копейки, до 90,4059 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,23 копейки и составил 90,2333 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR400,816 млн, из которых EUR170,531 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR230,285 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,56% и 4,65% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,67% годовых.