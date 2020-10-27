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Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели пребывания у берегов западного российского анклава вернулся в германский порт Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2", свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

В районе Калининграда, на рейде Куршской косы, "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2", сообщал "Интерфаксу" источник в морской отрасли Калининградской области. Экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода. Глубина и характеристики дна моря в данном районе по всем параметрам соответствуют тому участку, где предстоит продолжить оставшуюся часть трубопровода.

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Помимо трубоукладчика из Калининграда в Мукран в это же время прибыли специальные суда "Умка" и "Финвал", которые ранее участвовали в тренировках у российских берегов.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В интервью журналу "Газпром", которое вышло на прошлой неделе, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Академик Черский Германия Северный поток 2

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