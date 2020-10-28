Кремль пока не увидел необходимости в помощи бизнесу на фоне пандемии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На фоне сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции дополнительная поддержка бизнесу пока не требуется, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все экономические операторы, как это говорится, управляющие компании, предприятия работают. Поэтому сейчас пока (они - ИФ) функционируют, в настоящее время такой потребности нет", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым поддержать предприятия на фоне ситуации с коронавирусом.

Так он прокомментировал подсчеты Центра стратегических разработок, согласно которым в ближайшее время 19% российских компаний не смогут платить налоги.

"В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики", - сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что властями принято принципиальное решение не останавливать экономику в условиях нового роста заражениями коронавирусом или все же рассматриваются различные варианты реагирования на пандемию, Песков ответил: "Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент - это здоровье и безопасность людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла".

"По всему остальному работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация", - продолжил он.

При этом Песков подчеркнул, что "принятые ранее меры позволяют себя чувствовать увереннее, чем в предыдущие месяцы".