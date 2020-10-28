Металлурги упомянули повышение НДПИ как аргумент в споре о ж/д тарифах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские сталепроизводители решили использовать повышение со следующего года налога на добычу полезных ископаемых в качестве аргумента в споре о повышении тарифов ОАО "Российские железные дороги".

"С учетом планируемого повышения НДПИ с 2021 года считаем, что дополнительная индексация тарифов ОАО "РЖД" на порожний пробег вагонов с 2021 года недопустима и приведет к существенному ухудшению финансового состояния металлургических компаний", - говорится в письме ассоциации "Русская сталь", направленному первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Металлурги предупреждают, что принятие правительством дополнительных решений по индексации тарифов РЖД "приведет к снижению инвестиционной активности металлургических компаний, что не позволит обеспечить экономический рост в будущем".

Дополнительная финансовая нагрузка также снизит конкурентоспособность сталепроизводителей на внешних рынках, на которую "и так оказывает давление фактор недостаточных темпов развития инфраструктуры РЖД в восточном направлении", говорится в письме ассоциации, подписанном председателем набсовета "Русской стали" и бенефициаром "Объединенной металлургической компании" Анатолием Седых.

Обсуждение монополией новых тарифов стало для металлургов, которые пока еще подсчитывают урон для маржи от повышения с 2021 года в 3,5 раза НДПИ на твердые полезные ископаемые, еще одной потенциальной угрозой уровню рентабельности.

По оценкам "Русской стали", потери сталепроизводителей от реализации тарифных предложений РЖД превысят 22 млрд рублей (около 4,5 млрд рублей в год). Ассоциация просит не менять принципы тарифного регулирования и гарантировать их сохранение до 2025 года, что закреплено в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года и утверждено распоряжением правительства в марте 2019 года.

Как сообщалось, РЖД обсуждает в качестве альтернативы "плоской" индексации тарифов в 2021 году на 3,7% дифференцированное их изменение на грузовые и порожние рейсы. По мнению монополии, стоимость груженой отправки можно не поднимать и даже снизить по отношению к уровню 2020 года на 0,1%, в то же время, тарифы на порожние рейсы предлагается поднять на 15,8%. В этом случае доходы РЖД, по их расчетам, будут эквивалентны поступлениям от общей 3,7%-ной индексации по действующей формуле "инфляция минус 0,1%" – 1,524 трлн рублей. При "плоском" повышении они составят 1,159 трлн рублей от грузовых рейсов и 0,365 трлн рублей – от порожних, при дифференцированном - 1,117 трлн рублей и 0,407 трлн рублей, соответственно).

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России (Evraz, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Мечел", "Металлоинвест", "Объединенная металлургическая компания", "ПМХ", "Трубная металлургическая компания"), которые производят 98% российского чугуна, около 90% стали и 60% труб.