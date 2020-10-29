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ВТБ повысил прогноз по росту рынка корпоративных кредитов на 2020 г. до 15%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по росту рынка корпоративного кредитования на этот год до 15% с прежней оценки 4%, следует из слов главы банка Андрея Костина.

"В целом мы видим, что компании продолжают брать деньги. Это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы считаем, что в этом году темпы прироста кредитов корпоративным клиентам могут составить порядка 15% даже и около 20% по малому бизнесу. Это говорит о том, что экономика переживает этот кризис достаточно успешно, хотя мы все понимаем, что четвертый квартал будет непростым в связи с тем, что мы видим усиление болезни по всему миру", - заявил Костин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Прежний прогноз ВТБ по динамике кредитования юрлиц предполагал рост на 4% в этом году. Банк при этом хотел расти на уровне рынка в этом сегменте.

ВТБ на прошлой неделе понизил прогноз по чистой прибыли на 2020 год до 70-75 млрд рублей с первоначальной оценки 220-230 млрд рублей.

ВТБ

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