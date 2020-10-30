Суд решил, что дети бизнесменов-банкротов, участвовавшие в выводе активов, тоже отвечают за ущерб

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние, несут ответственность за вывод активов при банкротстве в качестве лиц, солидарно ответственных за нанесение ущерба кредиторам, свидетельствует решение Арбитражного суда Москвы по делу Даниила и Дмитрия Самыловских.

Они привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Альянс" на 93,11 млн рублей вместе с родителями - Вадимом Самыловских и его уже бывшей супругой Натальей Кириенко, от которых получили в дар недвижимость и другое имущество на сумму более 90 млн руб. Это произошло после начала процедуры банкротства "Альянса", подрядчика московских властей, уличенного в незаконном уходе от налогов, который контролировали Самыловских-старший и Кириенко. "После подачи уполномоченным органом заявления о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности почти все ликвидные активы отчуждены третьим лицам", - говорится в материалах дела.

Суд рассматривал вопрос об их привлечении к субсидиарной ответственности после того, как на возможность этого указал Верховный суд РФ в декабре 2019 года. Взыскание с родственников может происходить двумя способами: в рамках признаниях сделки по передаче имущества мнимой, либо в порядке возмещения вреда, отметил ВС РФ.

Налоговая инспекция, инициатор привлечения Самыловских-Кириенко к субсидиарной ответственности, не заявляла требований о признании дарений мнимыми, но суд, тем не менее, решил высказаться по этому вопросу. С учетом упомянутых выше обстоятельств эти сделки "обладают признаками мнимости", говорится в решении.

В отсутствие заявления о мнимости сделок дарения суд привлек Даниила и Дмитрия Самыловских к субсидиарной ответственности на основании статьи 1080 Гражданского кодекса об ответственности за совместно причиненный вред. "Несмотря на то, что основания требований кредиторов к контролирующим лицам (создание необходимых причин банкротства) и приобретшим их имущество родственникам (создание невозможности полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов к ним преследуют единую цель - возместить в полном объеме убытки (статья 15 ГК РФ), поэтому обязательства контролирующих лиц и упомянутых родственников являются солидарными", - говорится в решении.

Крупнейший госконтракт "Альянса" - на сумму 1,47 млрд рублей - был заключен с Департаментом капремонта жилфонда Москвы на комплексное благоустройство территории, прилегающей к Варшавскому шоссе. Наилучшие финансовые показатели "Альянс" продемонстрировал в 2013 году - 1,4 млрд рублей выручки и 47,5 млн рублей чистой прибыли.

Дело о банкротстве этой компании инициировала налоговая служба, после того, как выиграла налоговый спор по итогам проверки за 2012-2014 годы, выявившей уход от налогов.

Процедура конкурсного производства открыта 22 февраля 2017 года. Самыловских-старший и Кириенко привлечены к субсидиарной ответственности на 311,66 млн рублей (вся сумма реестровой задолженности).