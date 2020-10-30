Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно укрепляются на Московской бирже в пятницу утром; рубль активно снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти и в условиях роста волатильности на всех мировых рынках из-за президентских выборов в Соединенных Штатах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,08-79,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,21 руб./$1 (+33,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 92,48 руб./EUR1 (+48,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,24 копейки к уровню закрытия четверга, до 85,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,26 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,86 ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дешеветь нефти и в условиях роста общерыночной волатильности из-за выборов президента США на следующей неделе и опасений из-за эпидемии COVID-19.

Накануне, 29 сентября, нефть упала до минимальных значений за пять месяцев, давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США. Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.

США 29 октября поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы.

Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов, которые пройдут на следующей неделе, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступившая по итогам очередного заседания Центробанка, пообещала, что в декабре ЕЦБ "откалибрует" имеющиеся инструменты денежно-кредитной политики надлежащим образом, чтобы сохранить благоприятные финансовые условия для стимулирования восстановления экономики и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в пятницу уменьшилась на 0,9% - до $37,31 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,8%, до минимального значения с 29 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,72% - до $35,91 за баррель. В четверг фьючерсы подешевели на 3,3% - до минимума с 1 июня.