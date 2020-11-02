Есть у санации начало, нет у санации конца. Репортаж

Спор о поручительстве Промсвязьбанка за "Сиблифт" отправлен на новое рассмотрение

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в понедельник отменил решения нижестоящих судов, которые отказались прекратить поручительство государственного Промсвязьбанка (ПСБ) перед Инвестторгбанком за производителя лифтов ООО "ПКФ "Сиблифт" на сумму 2 млрд руб. Спор отправлен на новое рассмотрение, передал корреспондент "Интерфакса" из суда, который стал свидетелем интереса судей к отношениям между ПСБ и российскими лифтостроительными предприятиями, а также выслушал разные версии относительно сути этих связей.

Спорное поручительство было оформлено 8 декабря 2017 года, за неделю до введения в ПСБ, который контролировали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, временной администрации ЦБ РФ в лице "Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС). В мае 2018 года ПСБ обратился в суд, чтобы аннулировать эту сделку по специальным правилам закона о несостоятельности, которые в период действия процедуры банкротства позволяют в облегченном порядке добиваться признания недействительными так называемых сомнительных и преференциальных сделок.

Но решение по этому заявлению принималось уже после того, как в сентябре 2018 года полномочия УК ФКБС были прекращены, в ПСБ были сформированы собственные органы управления, и он стал госбанком по обслуживанию крупных госконтрактов и гособоронзаказов. На этом основании заявление было отклонено. Девятый арбитражный апелляционный суд и поддержавший его суд округа объяснили отказ тем, что банк больше не может воспользоваться упрощенным порядком - его финансовое оздоровление завершено, деятельность временной администрации прекращена, сформированы собственные органы управления банка, восстановлена его платежеспособность.

По итогам III квартала 2020 года ПСБ занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Мы до сих пор фактически находимся в санации"

ПСБ между тем считает, что формирование его органов управления не свидетельствует об окончании санации и, как следствие, оставляет возможность оспаривания сделок по банкротным основаниям. "План финансового оздоровления еще не завершен. Мы до сих пор фактически находимся в санации", - говорил в понедельник в ВС РФ представитель кредитной организации.

В подтверждение он ссылался на предстоящую докапитализацию банка почти на 32 млрд руб., что предусмотрено продолжающим действовать планом финоздоровления. В конце октября стало известно, что наблюдательный совет ПСБ решил предложить Росимуществу как единственному акционеру увеличить уставный капитал банка на 31,8 млрд руб.

"Это и дает нам право, в том числе оспаривать сделку по преференциальным основаниям", - говорил представитель ПСБ.

Была ли связь?

Нижестоящие суды, сохраняя спорную сделку, отмечали, что у ПСБ была "экономическая взаимосвязь" с "Сиблифтом" и еще одним предприятием отрасли - ПАО "Карачаровский механический завод" (КМЗ). "Согласно информации Росфинмониторинга, предоставленной суду апелляционной инстанции, ООО "ПКФ Сиблифт" и Промсвязьбанк являются взаимосвязанными корпоративно юридическими лицами, при предоставлении поручительства истец руководствовался как прямыми коммерческими интересами по получению вознаграждения за его выдачу, так и интересами по поддержанию и развитию лифтового бизнеса группы заемщиков КМЗ-Сиблифт", - говорится в постановлении от 12 февраля 2020 года.

КМЗ много лет входил в орбиту бизнеса братьев Ананьевых: оба были членами совета директоров завода еще в первой половине 2000-х годов, их "Промсвязьнедвижимость" занималась девелопментом на площадях предприятия, а сам ПСБ числился владельцем его акций. Однако в последние годы по публичной информации связь структур Ананьевых с КМЗ не прослеживалась в силу наличия офшоров в цепочках владения. Что касается ООО "ПКФ "Сиблифт", то это юридическое лицо было создано в 2014 году, его учредителем был Вадим Олегович Касаткин, при этом человек с такими же фамилией, именем и отчеством был одним из топ-менеджеров КМЗ, а с 2015 года входил в совет директоров предприятия. Сейчас владельцем ООО "ПКФ "Сиблифт" значится Юрий Ященко.

У Инвестторгбанка (обанкротился и находится под управлением Агентства по страхованию вкладов) было и сохраняется примерено такое же видение связей между ПСБ, КМЗ и "Сиблифтом". "Истец (ПСБ - ИФ) выступал стратегическим и системным кредитором как <...> ПАО "Карачаровский механический завод", так и <...> ООО "ПКФ Сиблифт", - приводится позиция Инвестторгбанка в материалах дела.

"До совершения оспариваемой сделки перевода долга 8 декабря 2017 года существовало ровно такое же обязательство со стороны КМЗ перед Инвестторгбанком, которое было обеспечено ровно таким же поручительством, выданным ПСБ", - говорил представитель Инвестторгбанка. В том числе поэтому, как считает он, сделку нельзя признать недействительной в качестве совершенной с предпочтением: никаких преимуществ Инвестторгбанк не получил.

Представитель ПСБ в ВС РФ, в свою очередь, всячески отрицал, что у банка существовали какие бы то ни было отношения аффилированности с "Сиблифтом". "Мы не входим и не входили ни в какую группу лиц с "Сиблифтом", - заявлял юрист госбанка.

Судьи ВС РФ, конечно же, не забыли, что было написано в актах нижестоящих судов, и попросили уточнений. Юрист ПСБ ответил, что суды, связав банк с "Сиблифтом", написали, что они заинтересованные лица по одной причине - банк кредитовал это предприятие. "Но мы выдаем кредиты многим организациям, причем кредитуем их годами. Это же не значит, что мы заинтересованное лицо по отношению к нашим должникам. А это легло в основу довода о заинтересованности "Сиблифта" и ПСБ", - сказал представитель банка.

"Имеется очень тесная взаимосвязь между ПСБ и вот этими лифтовыми производствами. Интерес был более широким, нежели просто кредитовать", - не соглашался представитель Инвестторгбанка, ссылаясь на данные Росфинмониторинга.

Добросовестно или нет?

Еще одним аргументом нижестоящих судов, с учетом которых были отклонены требования ПСБ в отношении поручительства за "Сиблифт", было то, что банк, оспаривая его, "действует не в полной мере добросовестно", так как своевременно не воспользовался своим правом на отказ от сделки в соответствии со статьей 102 закона о несостоятельности. Напротив, кредитная организация получала вознаграждение за предоставленное поручительство, в том числе после начала санации и судебного разбирательства, говорится в материалах дела.

С этими претензиями ПСБ не согласен. Его представитель во время судебного заседания в ВС РФ настаивал, что отказаться от поручительства по статье 102 закона о несостоятельности не мог. Она не применяется к обеспечительным сделкам, об этом есть специальное разъяснение ВС РФ.

Юрист ПСБ также указывал, что выдачу поручительств нельзя считать типичной для банков практикой, не было ее у кредитной организации при Ананьевых. "Выдача поручительств за собственных клиентов - это вообще экстраординарные сделки, такие сделки банки не осуществляют. Банки дают банковские гарантии", - говорил представитель госбанка. Следовательно, спорную сделку нельзя отнести к тем, которые заключаются в рамках "обычной хозяйственной" деятельности и не подпадают под правила закона о банкротстве.

Его оппонент из Инвестторгбанка с этим не соглашался. Он обращал внимание на право банков быть поручителями, которое предусмотрено законом "О банках и банковской деятельности".

"Поручительство - это разумная альтернатива банковской гарантии, причем разумная именно в пользу того, кто выдает это поручительство, а не того, кто его принимает", - говорил юрист Инвестторгбанка. Поручительство не носит безусловный характер и позволяет поручителю спорить по существу обязательства, тем самым имея лучшую правовую позицию в случае спора, объяснял он.

Борьба за лифты

История спорной сделки начинается в 2015 году. В феврале-июне того года Инвестторгбанк, которому до введения временной администрации ЦБ РФ оставалось несколько месяцев, предоставил 2,7 млрд руб. ООО "Серпуховский лифтостроительный завод" (СЛЗ) - одному из предприятий группы "СУ-155" Михаила Балакина.

Это был современный завод, введенный в строй только в 2013 году. 2014-й предприятие закончило с выручкой 3,62 млрд руб. и чистой прибылью 4,47 млн руб., но затем начались проблемы - и у СУ-155 в целом, и у СЛЗ. В 2015 году выручка завода чуть выросла - до 3,97 млрд руб., но при этом сложился чистый убыток в размере 528,1 млн руб. В следующем, 2016 году, выручка рухнула практически втрое и составила 1,38 млрд руб., а чистый убыток возрос вдвое, до 1,14 млрд руб.

СЛЗ оказался не в состоянии обслуживать кредиты, и в марте 2016 года Инвестторгбанк подал в суд заявление о банкротстве предприятия. После этого завод оказался в сфере экономических интересов ПСБ Ананьевых, КМЗ и "Сиблифта". Они участвовали в выкупе прав требования к СЛЗ на сумму 3,17 млрд руб., включенных в реестр кредиторов этого предприятия, у Инвестторгбанка. В июле 2017 года он уступил их за 2,5 млрд руб. КМЗ с условием, которое и находится в центре описываемого спора - предоставления поручительства ПСБ на неоплаченную часть (2 млрд руб.).

С попытками ввести процедуру банкротства сейчас сталкиваются также и "Сиблифт", и КМЗ. В отношении первого заявление подавало ООО "Городская механика" - структура "ДОМ.РФ", который, как писала газета "Ведомости", строит планы формирования собственного лифтостроительного холдинга. Оно осталось без рассмотрения.

Второе заявление о банкротстве "Сиблифта" подал банк "Возрождение", который Ананьевы контролировали до 2018 года, затем выставили на продажу по предписанию ЦБ РФ, и его приобрел государственный ВТБ. Это заявление будет рассмотрено 19 ноября.

В отношении КМЗ заявления о начале процедуры несостоятельности подали "Возрождение" и ПСБ. Дело находится в первой инстанции, дата ближайших слушаний не назначена.