ЦБ РФ сообщил о риске появлении "зомби-заемщиков"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отметил важность признания невозвратности корпоративных кредитов, чтобы избежать риска появления "зомби-заемщиков", следует из "Обзора финансовой стабильности".

"В целом банки обладают достаточным запасом капитала, который позволяет признавать потери по кредитам. Значительная часть временных регулятивных послаблений, которые Банк России ввел для поддержки заемщиков и кредитования, действует до конца 2020 - середины 2021 года. При этом важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению "зомби-заемщиков" и препятствовать кредитованию эффективных компаний", - отмечает регулятор.

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Он также указывает, что по мере окончания программ реструктуризаций можно ожидать роста доли проблемных кредитов, масштаб которого будет во многом зависеть от способности крупных компаний восстановить свое финансовое положение. По оценке ЦБ, в целом на текущей фазе кризиса можно ожидать активной реализации кредитных рисков.

"Наибольшие трудности с восстановлением финансового положения будут испытывать компании, занимающиеся авиаперевозками, торговой и офисной недвижимостью, туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием", - говорится в обзоре. В нем также поясняется, что в условиях роста долговой нагрузки авиаперевозчиков и увеличения расходов на меры, связанные с эпидемической безопасностью, отрасли может быть необходима дальнейшая госпомощь для поддержания устойчивого финансового состояния.

"Такие отрасли, как туризм, гостиничный бизнес и общественное питание, не создают значимых рисков для банковской системы за счет их небольшой доли в общем корпоративном портфеле (1,1%)", - отмечает ЦБ. Он также указывает, что пандемия негативно повлияла на нефтегазовые компании, которые столкнулись со снижением выручки из-за падения цен на нефть и вынужденного сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. "Однако большинство компаний отрасли сохраняют умеренную долговую нагрузку и устойчивое финансовое положение", - считает Банк России.