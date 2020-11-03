Совет директоров Норникеля примет рекомендации по дивидендам за 9 месяцев

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" во вторник, 3 ноября, примет рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2020 г.

Дивиденды необходимо снизить до минимума в "этот сложный год", несмотря на благоприятную для "Норникеля" конъюнктуру рынка металлов, говорил в конце октября президент "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин.

"РусАл", максимально заинтересованный в высоких выплатах из-за необходимости обслуживать долг, разделяет осторожный подход к распределению дивидендов в текущей ситуации.

Bank of America (BofA) ожидает, что "Норникель" в виде промежуточных дивидендов перечислит не менее 30% от годовых, дивидендная доходность этой выплаты составит около 3,6%. Размер дивиденда может составить $0,9 на GDR.

Дивиденды "Норникеля" приковали широкое общественное внимание после одного из крупнейших в истории России разливов нефтепродуктов, который случился в конце мая на норильской ТЭЦ. Ряд сенаторов, депутатов, чиновников и общественных деятелей адресовал основным акционерам "Норникеля" - "Интерросу" и "РусАлу" упреки в том, что повестка экологической модернизации предприятия для них нет так приоритетна, как высокие дивиденды.

В июне Потанин предложил ограничить дивиденды за 2020 г. уровнем в $1 млрд. Ущерб от аварии Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей ($1,85 млрд по текущему курсу) и взыскивает через суд, несмотря на просьбу "Норникеля" о досудебном урегулировании. "Норникель" оценивает ущерб окружающей среде из-за аварии в 21,4 млрд руб.

При этом "Норникель" зарезервировал $2,13 млрд для выплат ущерба от аварии. Резерв будет учтен в расчете EBITDA для выплат дивидендов, поясняло руководство компании.

По оценке "Атона", сокращение годовых дивидендов до $1 млрд снизит доходность с 10% до 2,5%, что является маловероятным сценарием.

Отказаться полностью от дивидендов "Норникель" не может, так как связан соглашением акционеров, пояснял Потанин. Частью соглашения акционеров, которое "Интеррос", "РусАл" и Crispian Романа Абрамовича и его партнеров заключили в 2013 г. на 10 лет, является дивидендная формула. Согласно этой формуле, "Норникель" перечисляет акционерам от 60% до 30% годовой EBITDA, в зависимости от уровня долга. Выплаты производятся минимум дважды в год - в виде промежуточных и финальных дивидендов.

Потанин также подчеркивал, что дивиденды "Норникеля" имеют важное значение для госбюджета, куда поступает налог на дивиденды, а также для сотрудников компании, которые владеют ее акциями и рассматривают дивиденды как твердый источник семейного дохода. У "Норникеля" более 100 тыс. частных акционеров, включая большую часть его сотрудников. В бюджет РФ за последние 5 лет поступило свыше 100 млрд рублей в виде налога на дивиденды акционеров "Норникеля", сообщил Потанин.

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев по РСБУ (отражает показатели Заполярного филиала, основной производственной площадки) упала на 50%, до 195 млрд рублей.

"Норникель" с 2015 г. выплатил около $14,7 млрд дивидендов, перечисляя акционерам около 60% EBITDA за год. В этом году "Норникель" выплатил акционерам 88,2 млрд рублей (около $1,2 млрд) финальных дивидендов за 2019 г. На "РусАл" приходится около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в "Норникеле" практически полностью покрывают платежи по долгу "РусАла", превосходя расходы на обслуживание кредитов почти вдвое (дивиденды на долю "РусАла" в 2019 г. - $1,1 млрд, выплаты по кредитам - около $600 млн).

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.