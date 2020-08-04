Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июле выросли год к году впервые с начала кризиса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июле 2020 года составили 31 709 машин, сообщила компания.

Эта цифра включает 310 машин моделей LADA Niva и 529 единиц Niva до ее ребрендинга, уточнили в "АвтоВАЗе", напомнив, что продажи Niva под брендом LADA официально стартовали только с 21 июля.

"Продажи достигли уровня до периода ограничений и даже превзошли результаты прошлого года – рост на 5,7% (или +2% с Niva) по сравнению с июлем 2019 года", - говорится в сообщении компании.

При этом если сравнивать продажи "АвтоВАЗа" в июле этого года с прошлогодним показателем, который приводила Ассоциация европейского бизнеса – 29 486 тысяч машин – получается рост на 7,5%.

Тройка лидеров в июле не изменилась: на первом месте по объему продаж модели семейства Lada Granta (продано 11 450), на втором - Lada Vesta (9 807), на третьем - Largus (3 718)

''Несмотря на ''отпускной'' период в летние месяцы, мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве регионов РФ", - заявил исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа'' по продажам и маркетингу Оливье Морне, которого цитирует пресс-служба.

"Стоит также отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране'', - добавил он.

В последний раз рост продаж "АвтоВАЗа" фиксировался в январе - тогда он составил 1,2% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, было продано 21,79 тыс. машин.