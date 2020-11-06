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Минюст США собрался заблокировать покупку Visa компании Plaid

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США в четверг подало антимонопольный иск в федеральный суд Северной Калифорнии, оспаривающий запланированное приобретение Visa Inc финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд.

В нем утверждается, что сделка позволит Visa незаконно сохранить монополию на рынке дебетовых онлайн-платежей, пишет The Wall Street Journal. По мнению Минюста, Plaid представляет собой зарождающуюся, но серьезную конкурентную угрозу для Visa на этом рынке.

"Visa стремится купить Plaid, как сказал ее генеральный директор, в качестве "страхового полиса", чтобы нейтрализовать "угрозу для важного дебетового бизнеса в США", - говорится в иске ведомства.

Представитель Visa заявил, что иск является "юридически некорректным и противоречит фактам". По его словам, сочетание Visa и Plaid принесет существенные выгоды потребителям, ищущим доступ к более широкому спектру финансовых услуг, и Visa намерена защищать сделку.

"Бизнес Visa сталкивается с сильной конкуренцией со стороны множества игроков, но Plaid не входит в их число", - добавил представитель компании.

В Plaid отказались от комментариев.

Оператор крупнейшей в США платежной системы Visa объявил о намерении купить Plaid в середине января этого года. С того момента Минюст проводил проверку сделки. Visa планировала, что сделка будет закрыта в течение трех-шести месяцев.

Plaid, которая была оценена примерно в $2,65 млрд в конце 2018 года в рамках раунда привлечения финансирования, позволяет пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, в том числе Mint, Acorns, Venmo и Betterment.

США Visa Plaid

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