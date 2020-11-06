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ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета - образовательного (ИИС-О), который предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо регулятора.

Новый счет дает освобождение от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги, его можно будет открывать параллельно с ИИС первого или второго типа. Использовать средства ИИС предполагается только на образование (среднее, высшее или дополнительное) и оплату сопутствующих расходов (проживание, питание и так далее). Планируется, что средства образовательного ИИС могут принадлежать и ребенку, тогда их нельзя будет изъять, например, по долгам родителей.

Согласно предложению регулятора, досрочное изъятие средств с ИИС-О возможно, но с уплатой штрафного налога - ставка НДФЛ увеличивается на 10%. Без штрафа досрочное изъятие предусматривается только при наличии особых жизненных обстоятельств (при тяжелой болезни или смерти бенефициара). Делать взносы на счет могут разные люди. Максимальный срок ИИС - достижение бенефициаром 30 лет, затем он становится ИИС второго типа (дает освобождение от налога инвестиционного дохода с суммы инвестиций до 1 млн руб. в год).

ЦБ РФ

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