Акции "ФосАгро" обновили максимум с 2017 года на новостях о дивидендах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Акции "ФосАгро" вечером в пятницу обновили максимум с января 2017 года на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за III квартал.

На Московской бирже акции "ФосАгро" к 17:35 подорожали до 2938 рублей (+4,1%), максимум сделок составил 2986 рублей; объем торгов в пятницу превысил 352,7 млн рублей.

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 123 рубля на акцию (41 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября, сообщила компания. Общая сумма выплат составит более 15,9 млрд рублей.

Это рекордный уровень квартальных дивидендов для "ФосАгро". В сравнении со II кварталом выплаты вырастут в 3,7 раза, в сравнении с III кварталом 2019 года - в 2,6 раза.

Рекомендация была дана советом директоров после рассмотрения отчетности компании за III квартал и 9 месяцев, которая будет опубликована 9 ноября. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит этот вопрос, состоится 14 декабря. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 25 декабря.