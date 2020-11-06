Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в ноябре на уровне 0,4%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает, что в ноябре инфляция в РФ останется на уровне октября и составит 0,4%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".

Годовая инфляция в РФ по итогам ноября, по прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 4,1-4,2% с 4,0% в октябре.

"По оценке Минэкономразвития России, при стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен составит 0,4%, что соответствует годовому темпу 4,1-4,2% г/г." - говорится в обзоре министерства.

Росстат ранее сообщил, что в октябре инфляция составила 0,43%, в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,99% с 3,67% в сентябре.

Инфляция в октябре совпала с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленным "Интерфаксом", который также равнялся 0,4%, но оказалась выше прогноза Минэкономразвития, которое в начале прошлого месяца ожидало инфляцию на уровне 0,2% в октябре "при сохранении стабильной курсовой динамики".

"Отклонение инфляции от прогнозов объясняется, в первую очередь, более выраженным эффектом переноса валютного курса. Ослабление рубля в последние три месяца было меньше по масштабу, чем в марте-апреле, но оказало более сильное влияние на потребительские цены – это следствие произошедшей нормализации потребительского спроса после снятия ограничений в летние месяцы. Дополнительным фактором давления на потребительские цены стала ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий замминистра Полины Крючковой.

"Вместе с тем важно подчеркнуть – текущие значения инфляции по-прежнему остаются вблизи целевого ориентира Банка России, а колебания вокруг него обусловлены краткосрочными факторами, влияние которых будет исчерпано по мере стабилизации ситуации на валютных и сырьевых рынках", - отмечает Крючкова.

В обзоре Минэкономразвития говорится, что "в продовольственном сегменте вклад в инфляцию в октябре внесли рост мировых цен на ряд продовольственных товаров и ослабление рубля".

В частности, министерство отмечает, что долларовый индекс цен на зерновые увеличился на 7,2% м/м (после роста на 7,6% кв/кв в III квартале), на масла - на 1,8% м/м (плюс 20,7% кв/кв в III квартале), на сахар - на 7,6% м/м (плюс 5,4% кв/кв в III квартале).

"С учетом произошедшего ослабления рубля (на 10,5% к бивалютной корзине за последние три месяца) и экспортного паритета рост цен на продовольственные товары на внутреннем рынке ускорился до 0,6% м/м после минус 0,4% м/м в сентябре (с исключением сезонного фактора - 0,6% м/м SA по сравнению с 0,3% м/м SA месяцем ранее)", - отмечают в Минэкономразвития.

"В непродовольственном сегменте в условиях ослабления рубля рост цен в октябре также ускорился – до 0,7% м/м с 0,6% м/м в сентябре (с исключением сезонного фактора темпы инфляции остались на уровне прошлого месяца – 0,5% м/м SA). Сохранился повышенный рост цен на товары со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые товары, компьютеры)", - говорится в обзоре.

Годовая инфляция в РФ уже превысила уровень, который правительство закладывало на конец года (прогноз на 2020 год - 3,8%), преодолела и нижний порог нового интервала ЦБ, который в октябре уточнил его до 3,9-4,2% с 3,7-4,2%, но оставил неизменным прогноз на 2021 год - 3,5-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце октября - начале ноября, по инфляции на 2020 год равняется 4,0%, на 2021 год - 3,5%.

Таким образом, несмотря на явное ускорение годовой инфляции во второй половине 2020 года, прогнозы по инфляции на 2021 год остаются достаточно низкими на фоне слабого внутреннего спроса.

Банк России на заседании совета директоров 23 октября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Эта комбинация – неизменность и ставки, и сигнала - используется регулятором второй раз подряд. В сентябре ЦБ также, оставив ставку неизменной, повторил июльский сигнал.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в октябрьском заявлении ЦБ, как и в июльском, и сентябрьском.